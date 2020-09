Bovenwettelijke verlofdagen uitbetalen en de WKR

Een werknemer heeft nog bovenwettelijke verlofdagen uit eerdere jaren staan. Kun je deze verlofdagen onbelast via de werkkostenregeling uitbetalen?

Als een werkgever de bovenwettelijke verlofuren uitbetaalt, moet je hierover loonheffingen inhouden en afdragen. Als de werkgever voldoet aan de voorwaarden mag je het loon aanwijzen als eindheffingsloon. Meer hierover lees je in paragraaf 4.2 Handboek Loonheffingen.

Gebruikelijkheidstoets

Belangrijk is dat je voldoet aan de gebruikelijkheidstoets:

Bij het aanwijzen van vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen als eindheffingsloon, bijvoorbeeld door ze in de administratie op te nemen als eindheffingsloon, mogen die vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen niet meer dan 30 procent afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is: de gebruikelijkheidstoets.

Het moet dus gebruikelijk zijn dat de werknemer vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van een bepaalde omvang belastingvrij krijgt en dat de werkgever de loonbelasting/premie volksverzekeringen via de eindheffing voor zijn rekening neemt.

Vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwt de Belastingdienst als gebruikelijk. De afwijking van 30 procent geldt niet voor dit bedrag.