ING reageert op FinCen Files: omstreden transactie was administratieve fout

ING is via een verklaring voor het eerst ingegaan op de FinCen Files, de reeks gelekte documenten over verdachte transacties waarin ING prominent naar voren komt. De bank benadrukt dat het de afgelopen jaren al veel in gang heeft gezet op het gebied van witwasbestrijding en haar poortwachtersrol ‘extreem serieus’ neemt.

Omstreden transactie

Berichtgeving over een in de FinCen Files opgedoken transactie van 45 miljoen dollar die ING in 2014 probeerde door te zetten naar een dochterbedrijf van Vnesheconombank, op een moment dat die Russische staatsbank op een Amerikaanse sanctielijst stond, is volgens de bank niet juist. Het gaat volgens ING om een administratieve fout en niet om het bewust verbergen van de identiteit van een klant waar sancties tegen van kracht zijn. De gesanctioneerde Russische bank was volgens ING geen partij bij de transactie. De administratieve aanpassing die werd doorgevoerd is in 2014 besproken met de autoriteiten in de VS en naar aanleiding daarvan is volgens ING verder geen actie ondernomen.

FinCen Files

Twee Nederlandse effectenhandelaren die bankierden bij een Poolse bankdochter van ING hebben Russische klanten jarenlang geholpen om via zogeheten spiegelhandel miljarden ongezien naar het westen te verhuizen, meldden Trouw en het FD onlangs. De Amerikaanse antiwitwaseenheid FinCen heeft een rapport opgesteld waarin de Poolse ING Bank Slaski en de Nederlandse bedrijven Schildershoven Finance en Tristane Capital worden genoemd. Ze zijn niet bepaald de enige namen: in totaal zijn er zo’n 2.000 rapporten en gaat het om ruim 2.000 miljard Amerikaanse dollars aan witgewassen geld. De rapporten zijn in handen gevallen van onderzoeksplatform Investico en het Internationaal Consortium voor Onderzoeksjournalisten (ICIJ). Overigens blijken de zuiderburen een grote rol te spelen: in 300 rapporten worden Belgische grootbanken genoemd als faciliterende bank.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën gaat over de Russische sluiproute opheldering vragen bij de Poolse autoriteiten, heeft hij laten weten. Toezichthouders De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten zijn namelijk niet verantwoordelijk voor de Poolse ING-dochter.

ING: samenwerking nodig

De bank benadrukt in de verklaring verder dat financiële criminaliteitsbestrijding alleen succesvol kan zijn als banken, autoriteiten, wetshandhavers, en private en publieke partijen samenwerken, op nationaal en internationaal niveau. De effectiviteit daarvan wordt volgens ING verbeterd door het delen van informatie, samenwerking en partnerschappen met derden, ‘de reden waarom we initiatieven om collectief financiële criminaliteit te bestrijden sterk ondersteunen, als poortwachters van de financiële sector.’