Beslag- en executierecht wordt gefaseerd herzien

De wetswijziging waarmee het beslag- en executierecht wordt herzien treedt vanaf 1 oktober gefaseerd in werking, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Om de wet zo snel mogelijk in werking te kunnen laten treden was de afgelopen tijd overleg nodig met onder andere banken, gemeenten en deurwaarders, omdat zij tijd nodig hebben hun bedrijfsvoering aan te passen. Er is nu besloten de wet in drie stappen in te voeren, te beginnen op 1 oktober 2020. De wijziging is er op gericht om te voorkomen dat mensen met schulden onder het bestaansminimum terechtkomen.

Eerste fase

De eerste fase begint op 1 oktober 2020. In beginsel mag dan geen beslag meer worden gelegd op roerende zaken, zoals de inboedel, als redelijkerwijs voorzienbaar is dat de kosten de baten overtreffen. Een gedwongen verkoop levert in zo’n geval niets op voor de schuldeiser en leidt alleen maar tot een hogere schuld. Het beslag wordt nu nog soms puur als drukmiddel gebruikt om de schuldenaar te laten betalen.

Verder mogen kleding, levensmiddelen en andere zaken die iemand nodig heeft voor persoonlijke verzorging en de algemene dagelijkse levensbehoeften, in beginsel niet in beslag worden genomen. Het gaat daarbij om zaken die over het algemeen weinig waarde vertegenwoordigen. Beslag op bijvoorbeeld kunst en sieraden blijft wel mogelijk. Daarnaast wordt verkoop via internet mogelijk. Zo kan een breder publiek worden bereikt. Dit kan bijdragen aan een hogere opbrengst tegen lagere kosten.

Tweede fase

Bij de start van de tweede fase op 1 januari 2021 wordt een beslagvrij bedrag ingevoerd. Bij beslag op loon of een uitkering geldt al iets soortgelijks (de beslagvrije voet).

Derde fase

De derde en laatste fase op 1 april 2021 maakt het administratief beslag op motorrijtuigen mogelijk. Daarmee moet het in beslag nemen van een auto of aanhangwagen efficiënter worden. Nu moet een deurwaarder het voertuig daadwerkelijk zien om er beslag op te kunnen leggen, terwijl via het kentekenregister van de RDW eenvoudig is vast te stellen of iemand een auto op zijn naam heeft staan. Daarom kan straks beslag worden gelegd na inzage in het kentekenregister en wordt het niet meer mogelijk om de auto na een beslag snel over te schrijven op een andere naam. Zo wordt een koper beschermd tegen een verkoper die zijn auto met een beslag erop wil verkopen, is de gedachte.