Termijn doelgroepverklaring LKV weer naar drie maanden

Het UWV wijst werkgevers erop dat de termijn voor het aanvragen van een doelgroepverklaring voor het loonkostenvoordeel (LKV) per 1 oktober weer drie maanden bedraagt.

In verband met de coronacrisis was de termijn voor dienstverbanden die gestart zijn tussen 1 januari 2020 en 1 oktober 2020 verlengd naar zes maanden. Voor dienstververbanden vanaf 1 oktober 2020 geldt die langere termijn niet meer. ‘De aanvraagtermijn is niet verder verlengd, omdat u dan mogelijk LKV misloopt’, legt het UWV uit.

Langere termijn betekent risico op mislopen LKV

Voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de tegemoetkoming over 2020 gaat het UWV uit van de gegevens die op 1 mei 2021 bekend zijn. ‘ Als de aanvraagtermijn vanaf 1 oktober 2020 nog zes maanden zou zijn, dan heeft u de doelgroepverklaringen van dienstverbanden die in november en december beginnen mogelijk te laat: na 1 mei 2021. U zou dan geen loonkostenvoordeel ontvangen.’

Werkgevers kunnen jaarlijks LKV aanvragen voor werknemers uit doelgroepen die lastig aan het werk komen.