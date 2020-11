Celstraf voor belastingadviseur die Zwitserse fraudeconstructie voor thuiszorgorganisatie opzette

Een 51-jarige belastingadviseur is veroordeeld tot een celstraf van 9 maanden voor het medeplegen van valsheid in geschrifte en witwassen. De rechtbank Overijssel acht bewezen dat de belastingadviseur een frauduleuze buitenlandse constructie opzette voor twee bestuurders van een thuiszorgorganisatie, met als doel om geld buiten het zicht van de Belastingdienst te houden en de maatregelen tegen excessieve beloningen in de zorg te omzeilen.

Volgens de rechter is bewezen dat de belastingadviseur gedurende een aantal jaren samen met zijn medeverdachten valse facturen opstelde. Die werden vervolgens betaald aan een door de man opgezette holding met werkmaatschappij en een moederbedrijf in Zwitserland. De medeverdachten waren enig aandeelhouder van de Zwitserse moedermaatschappij, waardoor het geld van de valse facturen weer bij hen terechtkwam. Als belastingadviseur wist de man precies wat hij moest doen om de criminele verdiensten van de thuiszorgbestuurders buiten het zicht van de Belastingdienst te houden en de maatregelen tegen excessieve beloningen in de zorg op criminele wijze te omzeilen, oordeelt de rechtbank.

Uitspraak: ECLI:NL:RBOVE:2020:3811

FIOD-onderzoek

De zaak kwam aan het rollen door een eerder fiscaal strafrechtelijk onderzoek tegen diverse rechtspersonen waaraan de belastingadviseur is verbonden. In dat onderzoek vond de FIOD bij een doorzoeking van het bedrijfspand van de belastingadviseur in 2014 verschillende documenten die de zaak rond de buitenlandse fraudeconstructie bij de thuiszorgorganisatie in gang zetten.

Zwitserse constructie

Met de Zwitserse constructie werd er voor gezorgd dat het bedrijfsresultaat van de thuiszorgorganisatie daalde, waardoor dat bedrijf recht zou (kunnen) krijgen op een hogere vergoeding vanuit het zorgkantoor. De rechtbank oordeelt daarover: ‘Ook al is de constructie van een holding met een werkmaatschappij op zichzelf legitiem en kan dit een meer gebruikte bedrijfsstructuur zijn, het opmaken en versturen van valse facturen van [bedrijf 1] aan [bedrijf 4] om het bedrijfsresultaat van [bedrijf 4] ogenschijnlijk te laten dalen en de op die facturen betaalde gelden vervolgens door te geleiden naar de holding en uiteindelijk naar de AG, waar die gelden niettemin aan [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] in hun hoedanigheid van de enige aandeelhouders van de AG (als dividend) zouden toevloeien en zij als zodanig – en anders dan in een structuur met een Nederlandse stichting administratiekantoor als enig aandeelhouder van [bedrijf 2] – voor de Nederlandse instanties achter de horizon waren verdwenen, is frauduleus en strafbaar. Dat verdachte dat wist blijkt naar het oordeel van de rechtbank uit een e-mail van 13 november 2009 waarin hij aan [medeverdachte 1] schrijft: “We moeten er wel rekening mee houden dat de Nederlandse Belastingdienst een vraag kan stellen bij deze factuur. Zijn dit zakelijke kosten ja/nee.”’

Belastingadviseur zette constructie op

De rechtbank acht bewezen dat de belastingadviseur advies gaf over de toe te passen constructie, die constructie ook daadwerkelijk opzette, actieve (inschrijvings)handelingen verrichtte in Nederland en het buitenland. Daarnaast verzorgde een volledig door hem gecontroleerde vennootschap de administratieve verwerking voor de Nederlandse vennootschappen van de frauderende zorgondernemers. Daarmee leverde hij een substantiële bijdrage aan de verboden gedragingen, oordeelt de rechtbank.

Handelen als belastingadviseur zwaar aangerekend

De rechter rekent het de belastingadviseur zwaar aan dat hij deze constructie heeft geadviseerd en opgezet vanuit zijn professie als belastingadviseur en daaraan zijn medewerking heeft verleend. De man wist immers wat hij moest doen om (de verdiensten van) de twee medeverdachten buiten het zicht van de Belastingdienst te houden en de wettelijke maatregelen tegen excessieve beloningen in de zorg op strafrechtelijk onacceptabele wijze te omzeilen.