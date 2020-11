Boete voor niet voldoen aan PE-verplichting: 70 euro per uur

Een voormalig RA en een AA moeten aan de NBA boetes betalen van gezamenlijk meer dan € 12.000 omdat zij niet hebben voldaan aan de PE-verplichtingen. Ze hebben daarmee studiekosten vermeden die collega-accountants wel hebben gemaakt, oordeelt de Accountantskamer. Die stelt de boete per gemist uur op € 70.

De RA heeft zich in oktober van dit jaar laten uitschrijven uit het NBA-register. Over de jaren 2016 tot en met 2018 heeft hij in totaal 25 uur aan zelfstudie als PE-activiteiten opgegeven. In 2018 bedroeg het aantal uren nul. Hij krijgt in 2019 een brief van de NBA omdat hij onvoldoende PE-activiteiten heeft geregistreerd: het aantal uren ligt ver onder de benodigde 120. Hij krijgt tot 21 oktober om de uren in te halen, maar er komt geen reactie. Voor de AA geldt dat hij helemaal geen uren heeft opgegeven; hij heeft de NBA gevraagd om de inschrijving door te halen, maar dat is nog niet gebeurd.

Activiteiten niet onderbouwd

De NBA dient tegen beiden een tuchtklacht in: ze hebben onvoldoende PE-uren gemaakt en als dat niet het geval is, dan hebben ze niet voldaan aan de registratieplicht. Op de zitting brengt de voormalig RA naar voren dat hij meer PE-activiteiten heeft verricht dan hij heeft geregistreerd. Hij stuurt een overzicht, wat de NBA ertoe brengt de activiteiten ter zake van zelfstudie alsnog te accepteren tot een maximum van 60 uur. Daarnaast zijn er nog gestructureerde PE-activiteiten aangevoerd, maar die accepteert de NBA niet: ze zijn niet onderbouwd. Daarmee is het totaal alsnog onvoldoende. De AA betwist de stelling van de NBA in het geheel niet.

Studiekosten in eigen zak gehouden

De Accountantskamer heeft niet lang nodig om tot een oordeel te komen: de RA heeft te weinig PE-uren gemaakt en daarmee gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Hij krijgt een waarschuwing opgelegd en een geldboete van € 4.200. “Bij de beslissing tot het mede opleggen van de geldboete en het bepalen van de hoogte ervan heeft de Accountantskamer rekening gehouden met het feit dat collega-accountants, die zich wel aan hun PE-verplichtingen hebben gehouden, studiekosten hebben moeten maken (het besteden van arbeidsuren daaronder begrepen). Betrokkene heeft deze studiekosten ten onrechte niet gemaakt.” Het verschil schat de tuchtrechter op € 70 per PE-uur, vermenigvuldigd met het tekort van 60 uur.

Voor de AA wordt het een duurdere grap: nul punten betekent een boete van € 8.400. Vanwege wettelijke bepalingen legt de Accountantskamer de uit die regels volgende maximale boete van € 8.300 op.

Uitspraak: 20-1317 en 20-1333