‘Bankier lichtte zwartspaarders op en waste miljoenen van criminelen wit’

Een 58-jarige voormalige bankier wordt er van verdacht dat hij tientallen zwartspaarders heeft opgelicht en daarnaast miljoenen euro’s van vooral Brabantse drugscriminelen wegsluisde naar het buitenland. Het Openbaar Ministerie eiste maandag voor de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van acht jaar tegen de verdachte, wegens het beheren van crimineel geld, witwassen, verduistering en valsheid in geschrifte. Het OM is ook een procedure gestart om de man crimineel verkregen vermogen af te pakken.

Onderzoek financiële recherche: buitensporig uitgavenpatroon

In 2015 startte de financiële recherche onder de naam 26Staaldiep een onderzoek naar aanleiding van een tip dat de in Breda geboren man voor meerdere criminelen geld zou witwassen. De recherche stuitte op een buitensporig uitgavenpatroon, meldt het OM. De man charterde bijvoorbeeld een privéjet voor 68.000 euro per vlucht. In 2016 verdween de verdachte uit Zwitserland naar een eiland in de Caraïben. Daar leefde hij volgens de officieren van justitie als God in Frankrijk, met oldtimers en een luxe landhuis met oceaanzicht. “Dat deed hij van weggenomen gelden van zijn slachtoffers. Hun pensioen of appeltje voor de dorst blijkt te zijn verdwenen als sneeuw voor de zon.”

Drugscriminelen en zwartspaarders

De man bediende volgens het OM twee soorten klanten uit Nederland. Bij de ene groep ging het vooral om Brabantse drugscriminelen die hun geld wilden wegsluizen naar het buitenland. De andere groep bestond uit zwartspaarders die hun zwarte geld bij de verdachte in beheer gaven en dat zo jarenlang buiten het zicht van de Nederlandse overheid wisten te houden. Met name deze laatste categorie werd systematisch beroofd door de verdachte, stelt het OM.

Werkzaam in het bankwezen

De 58-jarige verdachte was eerder tientallen jaren werkzaam in het bankwezen in Zwitserland en nam geld in beheer van klanten uit heel Nederland. Zijn trouwe klantenkring en hun geld nam de man bij de start van dit millennium mee naar zijn eigen bedrijf. Zijn klandizie haalde hij over om hun geld te stallen op rekeningen via een offshore-constructie. Hij misbruikte daarbij als vermogensbeheerder zijn kennis van het bankwezen om de herkomst van die criminele gelden te verhullen. Voor die zogenoemde offshore-rekeningen kreeg hij van zijn klanten een machtiging. Vervolgens is de man er vandoor gegaan met het geld.

Aanhouding en verdenkingen

In 2018 wist de politie de man aan te houden op de openbare weg in Eindhoven, toen hij even in Nederland was. De voormalige bankier wordt ervan verdacht onder meer ruim zes miljoen euro uit met name drugsdelicten te hebben witgewassen. Ook zou hij nog eens miljoenen euro’s uit fiscale delicten hebben witgewassen. Verder zou hij meer dan 6,5 miljoen euro hebben verduisterd van zijn klanten. Ook zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan exportfraude, door op grote schaal valse verkoopfacturen op te stellen. Tientallen zwartspaarders zijn de dupe geworden van de praktijken van de verdachte, meldt het OM. Per individuele klant is al gauw een paar ton in euro’s verdwenen. Ook zijn er klanten bij wie het soms om ruim een miljoen euro gaat.

De strafzaak gaat dinsdag 1 december verder met het pleidooi van de verdediging.

Bron: OM