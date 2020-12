Uitzonderingen op inkomensnorm 30%-regeling: hoe zit het precies?

Werknemers die in Nederland komen werken, moeten onder andere een bepaald belastbaar jaarloon hebben om in aanmerking te komen voor de 30% regeling. Welke uitzonderingen zijn hier op? De Belastingdienst legt uit hoe het zit:

Kort gezegd: als het belastbaar jaarloon lager is dan de inkomensnorm door aanvullend geboorte-, pleegzorg- of adoptieverlof, dan geldt een uitzondering.

Ouderschaps- of zwangerschapsverlof

Voor de bepaling van het belastbaar jaarloon voor de 30%‑regeling geldt een uitzondering. Wanneer dit belastbaar jaarloon lager is dan de inkomensnorm en dat komt door het ouderschaps- of zwangerschapsverlof, mag je uitgaan van het loon dat uw werknemer zonder dit verlof zou krijgen.

Uitbreiding bepaling

Deze uitzondering is uitgebreid met aanvullend geboorte-, pleegzorg- en adoptieverlof. Dit geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2020, meldt de fiscus.

Is het loon van de werknemer lager dan het looncriterium door aanvullend geboorte-, pleegzorg- of adoptieverlof? Dan mag je de 30%‑regeling vanaf 1 juli 2020 toch (blijven) toepassen.

Meer informatie

Meer informatie over de 30%-regeling en werknemers die in Nederland komen werken, vind je in paragraaf 17.4.2 van het Handboek Loonheffingen.