HET JAAR VAN (3) Tjibbe Bosman: beste wensen aan ‘accountants die hun rug recht houden en het juiste doen’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2020 en wat wensen zij voor 2021? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds zeven vragen aan een branchegenoot. Tjibbe Bosman is verbonden aan de Foundation for Auditing Research en de Universiteit van Amsterdam en werkte eerder als controlerend accountant.

Op welke manier beïnvloedde Corona jouw privéleven?

‘Na vijf jaar München speelt een groot deel van ons sociale leven zich nog in (Zuid) Duitsland af, door corona kunnen we elkaar minder bezoeken en ging onze jaarlijkse skivakantie met de vriendengroep niet door. Mijn schoonouders heb ik in Duitsland dit jaar ook maar één keer kunnen bezoeken en de traditionele Duitse kerst zit er dit jaar niet in. Een voordeel is wel dat we door de corona-crisis veel meer bellen en zo betrokken blijven.’

Op welke manier beïnvloedde Corona jouw werk?

‘Ineens gebeurde alles alleen nog digitaal en mocht ik zelfs niet meer op mijn werk komen. Ik woon op de Veluwe dus het wegvallen van reistijd van en naar Nyenrode en Amsterdam heeft me meer ruimte gegeven voor sport en onderzoek. Voor het ontwikkelen van nieuwe onderzoeksprojecten is het gemis van persoonlijk contact wel echt een probleem.’

Welke blijvende veranderingen denk je dat Corona heeft veroorzaakt?

Congressen en bijeenkomsten zullen denk ik meer online of in hybride vorm gaan plaatsvinden. Het is prima mogelijk om op afstand goede input op het onderzoek of de ideeën van collega’s te geven. De discussie gaat naar mijn waarneming nu meer over de inhoud en veel minder over de relatie.

Wie leerde jou in 2020 een belangrijke les?

‘De geboorte van mijn jongste zoon was erg spannend, het leerde mij dankbaar te zijn voor de goede zorg die we in Nederland hebben, er is zoveel waar we persoonlijk geen invloed op hebben.’

Wat wens je de accountancysector toe?

‘We zijn geen sector maar een beroep, daar mogen we trots op zijn. Ik wens ons beroep gepast zelfvertrouwen en een lerende grondhouding toe.’

Waar moeten we in 2021 nou echt over ophouden?

‘De corona-crisis liet een brede groep mensen zien dat academische consensus en inzichten zich pas gaande weg ontwikkelen, zelfs op een onderwerp waar zoveel onderzoek naar wordt gedaan als het coronavirus. Veel mensen vinden het lastig om met een gebrek of een zich langzaam ontwikkelende consensus om te gaan en neigen daardoor naar extreme meningen of theorieën. In mindere mate zien we dit ook in de discussies over het accountantsberoep en de extreme uitlatingen van sommige betrokkenen. Durf te zeggen dat we iets nog niet weten en heb vertrouwen in de wetenschappelijke methode.’

Welke persoon of instantie krijgt voor 2021 jouw beste wensen en waarom?

‘Accountants die hun rug recht houden en het juiste doen, ook als er niemand kijkt of ooit naar zal kijken, niet omdat regelgeving dit van ze verlangt maar omdat zij dit zelf niet anders zouden willen. “Greatness happens in the dark”’