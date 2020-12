HET JAAR VAN (5) Fou-Khan Tsang: ‘Het besluit om niet meer al het nieuws te volgen gaf rust’

Hoe kijken spelers in accountancy en belastingadvies terug op 2020 en wat wensen zij voor 2021? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds zeven vragen aan een branchegenoot. Fou-Khan Tsang RA is voorzitter van de Raad van Bestuur van Alfa Accountants en Adviseurs.

Op welke manier beïnvloedde Corona jouw privéleven?

‘In de eerste plaats ben ik erg dankbaar dat mijn gezin gelukkig nog geen Corona gehad heeft, we zijn ons er van bewust dat dat bij heel veel mensen wel het geval is. Die invloed is dus maar zeer beperkt. Natuurlijk heb ik veel vanuit huis gewerkt, maar dat is gewoon goed te doen en heeft weer als voordeel dat ik maar heel weinig tijd in files heb verloren dit jaar.’

Op welke manier beïnvloedde Corona jouw werk?

‘Tja, dat was wat hectischer. Op 26 februari verbleef ik in een hotel en na het achtuurjournaal dacht ik: dit gaat de verkeerde kant op. Toen heb ik ons crisisteam geactiveerd en sindsdien hebben we eigenlijk wekelijks overleg over de maatregelen en hoe we daar als organisatie op inspelen. Gelukkig konden we binnen een paar uur volledig overschakelen naar thuiswerken en dat is heel goed gegaan. We hebben al onze medewerkers ook 500 euro budget gegeven voor het inrichten of verbeteren van de thuiswerkplek. Dat was allemaal mooi, maar helaas verloren we redelijk vroeg in de crisis een jonge collega. Dat heeft een grote impact gehad op zijn vestiging en ook in de rest van de organisatie.’

Wie leerde jou in 2020 een belangrijke les?

‘Dat waren twee collega’s uit ons crisisteam, die op een ogenblik de vraag stelden: en hoe gaat het nu met jou? Ik merkte dat ik in het begin van de crisis alles volgde, want je wilde zo goed als mogelijk besluiten nemen. Dat heb ik toen wel losgelaten. Het besluit om niet meer al het nieuws te volgen gaf rust en dat heb je ook nodig om de goede besluiten te nemen.’

Wat wens je de accountancysector toe?

‘Ik wens dat de sector op maatschappelijke snelheid komt. Wat ik daarmee bedoel is dat de sector – als het gaat om bijvoorbeeld ICT en duurzaamheid – best achter de feiten aanloopt. Dat is het conservatisme van ons vak, maar daardoor verliezen we ook relevantie en worden we steeds met van alles geconfronteerd.’

Waar moeten we in 2021 nou echt over ophouden?

‘Dat dingen niet kunnen, of dat we eerst iets beter moeten doen voordat we aan iets nieuws kunnen beginnen. Ik noem dat het glas-half-leegsyndroom van de accountancy.’

Welke zakelijke kansen zie je voor 2021?

‘2021 zal best nog wel een onzeker jaar worden, waarin het een beetje sturen in de mist is. Maar dat betekent niet dat er geen kansen zijn. Wat ik opvallend vind is dat er heel veel ondernemers heel flexibel op de crisis ingespeeld hebben. Ik denk dat er bijvoorbeeld nog hele mooie kansen liggen op het gebied van duurzaamheid, daar is echt grote behoefte aan standaardisatie van informatie en assurance. Maar ook op ICT-gebied zijn er nog genoeg kansen.’

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2021?

‘In de eerste plaats wil ik – zodra het weer kan – heel veel mensen gewoon live ontmoeten, dat heb ik toch wel gemist. En buiten de deur natuurlijk de horeca dan ook maar weer een boost geven. Tegelijkertijd ga ik toch ook wel structureel een dag per week echt thuis werken, omdat dat ook wel veel rust geeft. Daarnaast blijf ik mij inzetten voor het thema duurzaamheid binnen de beroepsgroep, omdat ik echt van mening ben dat we daar relevant kunnen zijn. En omdat het ook nodig is willen we de aarde op een fatsoenlijke manier aan onze kinderen overdragen. Met het oog op dat laatste wens ik iedereen dan ook een gezond, maar vooral ook duurzaam 2021.’

