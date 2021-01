HET JAAR VAN (15) Paul Ramakers: ‘Organische groei én meer overnames’

Hoe kijken spelers in accountancy en belastingadvies terug op 2020 en wat wensen zij voor 2021? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds zeven vragen aan een branchegenoot. Deze keer: Paul Ramakers, kersvers CEO van Exact. Hij blikt terug op het afgelopen coronajaar. Ook deelt hij de kansen die hij in de accountancymarkt ziet.

1. Op welke manier beïnvloedde Corona jouw werk?

‘Thuiswerken werd overal al snel de norm, natuurlijk ook bij Exact. Dat was wennen voor iedereen. Zeker toen de scholen dichtgingen en de kinderen vanuit huis les kregen. Er ontstond een speciale dynamiek in huis. Dat je je kinderen meer ziet, is natuurlijk een groot bijkomend voordeel. Verder heb ik mezelf inmiddels manieren aangeleerd om op gezette tijden het huis te verlaten, bijvoorbeeld door geregeld te sporten of een stukje te wandelen tijdens een call. Maar, zoals iedereen, denk ik, mis ik het fysieke contact met collega’s wel.’

2. Welke blijvende veranderingen denk je dat Corona heeft veroorzaakt?

‘Dat het coronavirus zorgt voor blijvende veranderingen is een zekerheidje. De digitalisering en automatisering is bijvoorbeeld in een stroomversnelling geraakt. Hierdoor ontstaan tal van nieuwe kansen in allerlei sectoren. Digitaal samenwerken wordt de norm, ook in accountancy. Accountants zullen bijvoorbeeld op zoek gaan naar manieren om de digitale interactie met ondernemers zo soepel mogelijk in te richten.’

3. Wie leerde jou in 2020 een belangrijke les?

‘Mijn voorganger Phill Robinson had een grote passie voor een inclusieve werkomgeving en daar sta ik volledig achter. Onze werknemers moeten zichzelf kunnen zijn en dezelfde kansen krijgen, ongeacht wie ze zijn. Niemand moet zich hoeven verstoppen op het werk. Diversiteit en gelijke kansen staan bij ons hoog in het vaandel. Alles draait om teamwerk, met daarbinnen volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Dit is een boodschap die ik niet alleen op de werkvloer wil uitdragen, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld via de Exact Foundation waarmee we programma’s ondersteunen die bijdragen aan kansengelijkheid en inclusie in de Nederlandse IT-sector.’

4. Waar moeten we in 2021 nou echt over ophouden?

‘De vrees voor technologische werkeloosheid en de angst dat innovaties als artificial intelligence en machine learning op den duur het werk overnemen met massawerkeloosheid als gevolg. Dit uitdagende jaar heeft maar weer eens bewezen dat mens en technologie elkaar meer nodig hebben dan ooit. Nieuwe techniek creëert nieuwe banen en zal in veel gevallen geen arbeidsplaatsen vervangen maar deze juist productiever maken. Techniek en personeel zijn in veel gevallen complementair aan elkaar.’

5. Welke zakelijke kansen zie je voor 2021?

‘We zien dat er veel werk ligt voor accountants op dit moment, en ook dat er in de sector regelmatig wordt gewerkt met meerdere applicaties van verschillende leveranciers. Dit maakt het lastig om controle te houden over de juistheid en volledigheid van de cijfers. Het kan ook problemen opleveren in de samenwerking tussen collega’s en in de communicatie met klanten. We hebben de afgelopen jaar onder de naam No Hands Accounting al ingezet op het automatiseren van de boekhouding en dat willen we gaan uitbreiden met een focus op onder meer de jaarrekening, de fiscaliteit of de rapportages die een accountant teruggeeft aan de klant. Al je software samen in één geïntegreerde online omgeving dus. Dit hele concept noemen we Exact 360 Suite en daar gaan we volgend jaar vol op inzetten.’

6. Wat wens je de accountancysector toe?

‘Het is voor veel sectoren een zwaar jaar geweest en de accountancysector is daarop geen uitzondering. De werkdruk lag hoog, onder meer door extra werk vanwege de NOW-regelingen. Ik hoop dat de sector volgend jaar in een rustiger vaarwater terechtkomt. En natuurlijk willen we daar een bijdrage aan leveren door het werk van de accountant met onze oplossingen te vergemakkelijken.’

7. Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2021?

‘Ik hoop natuurlijk dat we het coronavirus met z’n allen snel kunnen indammen in 2021. Dat schept mogelijkheden. Op persoonlijk vlak betekent dit bijvoorbeeld de vrienden weer regelmatig zien, op vakantie gaan of op zaterdag op het hockeyveld de kinderen aanmoedigen. Op beroepsmatig vlak zou dit goed nieuws betekenen voor ondernemers, die weer kunnen gaan bouwen aan hun bedrijf. Volledig terug naar kantoor gaat overigens niet meer gebeuren, is mijn verwachting. Ik geloof namelijk sterk in een hybride vorm waarbij thuis en op kantoor werken elkaar in de toekomst afwisselen, iets wat we bij Exact willen gaan doorvoeren. Daarnaast blijft onze ambitie om de nummer één in de Benelux te zijn en te blijven, via een combinatie van organische groei en overnames. We willen dus een mooie groei doormaken.’

