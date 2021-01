Drie mannen verdacht van faillissementsfraude en witwassen

De FIOD heeft donderdag drie woningen doorzocht in Doetinchem, Ede en de gemeente Beuningen. Drie mannen van 48, 45 en 43 jaar worden verdacht van faillissementsfraude binnen diverse ondernemingen en witwassen, meldt de fiscale opsporingsdienst.

Uit onderzoek blijkt dat vermoedelijk ruim 600.000 euro is onttrokken aan inmiddels failliete boedels. De schulden binnen de faillissementen zijn opgelopen tot ruim 5 miljoen euro. Verdachten hielden er een flamboyante levensstijl op na met grote woningen, luxueuze auto’s en dure horloges.

Onderzoek na aangifte curator

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart nadat een curator aangifte had gedaan van een vermoeden van faillissementsfraude. Schuldeisers werden door de verdachten voortdurend aan het lijntje gehouden en niet betaald. Ook werknemers waren al geruime tijd niet betaald. De verdachten weigeren de curator inzage te geven in de administratie van de ondernemingen.

Grote order medische beschermingsmiddelen

Tijdens de schaarste van medische COVID-19 beschermingsmiddelen is bij één van de inmiddels failliete ondernemingen een grote order voor medische handschoenen geplaatst en deze is ook betaald. De betrokken onderneming had echter niet eerder gehandeld in medische beschermingsmiddelen en heeft de handschoenen nooit ingekocht. Na betaling is het geld grotendeels overgemaakt op bankrekeningen van twee van de verdachten.

Het faillissement van drie betrokken ondernemingen is vermoedelijk mede veroorzaakt door het overboeken van geld uit die ondernemingen naar privé-bankrekeningen van de drie verdachten. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op administratie, horloges, drie auto’s en een scooter. De verdachten zijn vooralsnog niet aangehouden. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron: FIOD