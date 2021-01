Onderwijsinspectie ziet minder tekortkomingen bij accountantscontrole

De Inspectie van het Onderwijs heeft in de laatste reviews van de jaarrekeningcontroles van accountants bij onderwijsinstellingen minder tekortkomingen gesignaleerd: 11% krijgt het stempel ‘ontoereikend’, 2,5% minder dan een jaar eerder.

De onderwijsinspectie houdt jaarlijks een steekproef onder de accountants van de onderwijsinstellingen. Middels dossierreviews kijkt de inspectie of de accountantswerkzaamheden juist zijn uitgevoerd. De rapportage over die reviews gaat over het jaar 2018. In het najaar van 2019 zijn 74 reviews uitgevoerd op controlewerkzaamheden van de accountants.

Geen breed onderzoek

De reviews zijn beperkt tot de eisen die het ministerie van OCW specifiek aan de verslaggeving stelt. ‘Het is dus geen breed onderzoek naar de kwaliteit van accountants, maar het gaat om de eisen uit de richtlijn voor de Jaarverslaggeving 660 (RJ660) en de eisen aan de financiële rechtmatigheid vanuit wet- en regelgeving’, licht de inspectie toe. Over 2018 zijn 49 reviews gedaan van de jaarrekeningcontrole, verdeeld over 28 accountantskantoren. In totaal zijn er 39 kantoren betrokken bij de controle van de onderwijsjaarrekeningen. ‘Het relatieve aantal kantoren ligt met 72% hoger dan een jaar eerder (46%). Dat komt door een sterkere focus op kleinere kantoren.’ Daarnaast zijn er 25 onderzoeken gedaan naar de bekostiging.

Minder controles ontoereikend

De uitkomsten over boekjaar 2018 laten zien dat 66 van de 74 gereviewde onderzoeken toereikend zijn en 8 reviews (10,8%) bij 6 kantoren niet. ‘Dat is na een aanzienlijke stijging een jaar eerder, weer een afname ten opzichte van het vorige boekjaar (13,5%). Het aantal is nog wel hoger dan twee jaar geleden, toen het 4,9% was. Die stijging vorig jaar was waarschijnlijk deels het gevolg van veranderingen in de markt van onderwijsaccountants en de veranderde onderzoeksopzet die we hieraan verbonden. Dit leidde ertoe dat relatief meer kantoren met weinig onderwijsopdrachten werden opgenomen in de te onderzoeken groep. Bij deze kantoren zijn er meer risico’s dat de controles niet met de noodzakelijke diepgang en kwaliteit worden uitgevoerd.’

BGH en EY horen bij de kantoren die tweemaal het oordeel ‘niet toereikend’ kregen; bij ESJ, Hofsteenge Zeeman, IJburg en Van Oers was dat eenmaal het geval. De inspectie deed bij de steekproef veel onderzoek naar de controles van Van Ree (negen keer), PwC (zeven keer), Flynth (zes keer), Wijs en Deloitte (beide vijf keer).

De inspectie liet afgelopen week weten dat scholen best wat meer mogen uitgeven en is ook kritisch op de jaarverslagen: ‘Uit de jaarverslagen van de onderwijsbesturen blijkt nog te vaak dat er weinig verband is tussen de begroting en de achterliggende doelen van het bestuur.’