NOW aanvragen door payrollbedrijven: hoe zit dat?

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft Kamervragen beantwoord naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant waarin aan de orde wordt gesteld dat payrollbedrijven miljoenen aan coronasteun incasseren die daar niet voor is bedoeld. De minister heeft de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) verzocht haar leden te wijzen op de verantwoordelijkheid om alleen van de NOW-regeling gebruik te maken als dit echt noodzakelijk is.

Overzicht payrollbedrijven?

Hoeveel payrollbedrijven hebben een NOW-aanvraag (NOW-1, NOW-2 en NOW-3) ingediend? Voor welk bedrag hebben zij NOW aangevraagd? Is een overzicht te geven?

Dergelijk onderscheid kan niet worden gemaakt binnen de aanvragen voor NOW. Het overzicht op de SV-sector geeft niet het gewenste inzicht, aangezien payrollbedrijven zijn ingedeeld binnen de sector zakelijke dienstverlening waar een groot deel van de Nederlandse bedrijven onder valt.

Wet arbeidsmarkt in balans

Payrollbedrijven kunnen vanwege de Wet arbeidsmarkt in balans sinds 1 januari 2020 niet meer concurreren op arbeidsvoorwaarden van werknemers, waardoor veel minder werkgevers in 2020 van hun diensten gebruik maken. Wat vindt de minister daarvan?

De Wet arbeidsmarkt in balans heeft als doel de verschillen tussen flexibele en vaste werknemers te verkleinen. Dit resulteert onder meer in gelijke arbeidsvoorwaarden voor alle personeelsleden. De minister herkent de signalen niet dat er minder gebruik wordt gemaakt van de diensten van payrollbedrijven.

Omzetverlies

Om in aanmerking te komen voor de NOW-regeling moet een bedrijf met ten minste 20 procent omzetverlies kampen ten opzichte van 2019. Daarbij kan geen onderscheid worden gemaakt in de oorzaak van omzetverlies. Payrollbedrijven komen in aanmerking voor NOW-subsidie als ze aan deze voorwaarde (en overige voorwaarden) voldoen.

Het is geen vereiste dat de werkgever moet aantonen dat dit omzetverlies Covid-19 gerelateerd is.

Baanbehoud

De NOW-regeling heeft baanbehoud als voornaamste doel. Om recht te hebben op NOW moet de werkgever de subsidie aanwenden voor loondoorbetaling van het personeel. Als blijkt dat niet aan deze voorwaarde is voldaan, vindt navenante terugvordering van de subsidie plaats.

Loonsomdaling

Vanaf de derde subsidieperiode (oktober tot en met december 2020) krijgen werkgevers de mogelijkheid om hun loonsom met 10 procent te laten dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de NOW. Hiermee biedt het kabinet werkgevers de mogelijkheid om hun bedrijfsvoering aan te passen.

Splitsing

Klopt het dat een (payroll)bedrijf overheidscontrole kan vermijden als zij zich opknippen in kleinere ondernemingen waar de controle minder strikt is, terwijl het in totaliteit om grote subsidiebedragen gaat?

Voor de subsidieverlening wordt het omzetverlies vergeleken met 2019. De aanvragen worden verder per loonheffingennummer beoordeeld. Een splitsing zou dan al vooruitlopend op de regeling moeten hebben plaatsgevonden. Die kans acht Koolmees niet groot.

Als blijkt dat er werkgevers zijn die onterecht subsidiegeld hebben ontvangen, wordt dit teruggevorderd. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naar de aard van de onderneming.

Gesprek met ABU

De minister heeft de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) verzocht haar leden te wijzen op de verantwoordelijkheid om alleen van de NOW-regeling gebruik te maken als dit echt noodzakelijk is. De ABU heeft dit moreel appèl al eerder gedaan bij haar leden, maar zal dit opnieuw onder de aandacht brengen.

Beantwoording Kamervragen over payrollbedrijven