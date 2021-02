Opgelicht?! buigt zich over accountant/advocaat/belastingadviseur Sam Bharatsingh

TV-programma Opgelicht?! van AVROTROS licht in de uitzending van deze week het doopceel van belastingadviseur, accountant en advocaat Sam Bharatsingh.

Bharatsingh werd eind vorig jaar door de Raad van Discipline van het tableau geschrapt vanwege ernstige belangenverstrengeling bij een familiebedrijf. Daartegen stelde hij echter hoger beroep in, waardoor hij in afwachting daarvan nu nog steeds als advocaat actief kan zijn. Als accountant staat hem op korte termijn waarschijnlijk geen maatregel te wachten te staan. Een tegen hem ingediende klacht die onlangs bij de Accountantskamer werd behandeld lijkt weinig kans op gegrondverklaring te maken. Bharatsingh genoot enige landelijke bekendheid als zwartspaardersadvocaat, vanwege de vele zaken die hij op dat gebied behandelde.

Flinke antecedentenlijst

Vakblad Advocatie stelde eerder al in verschillende artikelen dat Bharatsingh ‘een antecedentenlijst om u tegen te zeggen’ heeft. Ook Opgelicht?! somt nu alle keren op dat de belastingadviseur/accountant/advocaat zich al moest verantwoorden bij de Raad van Discipline. ‘Dat is een vrij krasse zaak, van een ernst en zwaarte die je niet zo vaak meemaakt’, geeft emeritus hoogleraar Floris Bannier als commentaar. Op de vraag of het toezicht in dit geval wel functioneert antwoordt Bannier bevestigend. ‘De tweede vraag is, wat is de sanctie van het toezicht? Dat kan in de ogen van niet-advocaten wel eens wat mild zijn. In de zaak van Bharatsingh zou de toets moeten zijn of door zijn handelen het vertrouwen in de advocatuur geschaad is.’ Als sancties zijn bedoeld om de advocaat in kwestie van zijn foute gedragingen te laten leren, lijkt dat in het geval van Bharatsingh het doel te missen.

Ruzie met neef

Opgelicht?! stuitte op diverse mensen die geen positieve ervaringen met Bharatsingh hebben. Maar weinigen durven echter hun verhaal te vertellen vertellen. ‘Bang dat Sam ze voor het gerecht daagt, want procederen lijkt een obsessie voor hem.’ Wel laat het TV-programma onder meer een neef van Bharatsingh aan het woord, Amar Jibhod. Daarmee heeft de belastingadviseur/accountant/advocaat het al jaren aan de stok. De familievete tussen beiden werd al vele malen bij de rechter uitgevochten, zonder dat dat tot een oplossing leidde.

Volgende week mag Bharatsingh zich verweren tegen de voorgenomen schrapping bij het Hof van Discipline.

TV-item Opgelicht?!: Hoe Sam Bharatsingh kan blijven doorwerken als advocaat?