FIOD in actie tegen miljoenenfraude met btw

De FIOD heeft donderdag in een strafrechtelijk onderzoek naar btw-fraude vier woningen en vier panden in Eindhoven, Capelle aan den IJssel, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Zwijndrecht doorzocht.

Carrousselfraude

Vier mannen (53, 51, 41 en 27 jaar) worden verdacht, vooralsnog is nog niemand aanhouden. De FIOD verdenkt de mannen van zogenoemde btw-carrouselfraude voor negen miljoen euro. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en op bankrekeningen. Het onderzoek strekt zich uit tot Hongarije, Kroatië, Polen en Tsjechië.

Handelsstromen

De fraude draait om een Nederlands elektronicabedrijf, dat zaken doet met bedrijven in Nederland en andere EU-landen. Vermoedelijk heeft de onderneming een frauduleuze handelsstroom met geheugenkaarten opgezet, met als doel de af te dragen omzetbelasting van de legale handel te verminderen. Het vermoeden is dat een fraudeketen is opgezet van verschillende bedrijven in diverse EU-landen, waarin goederen en geld rondgaan met als doel het plegen van btw-fraude.

Ploffers

In die keten zitten ‘ploffers’, ook in Nederland. Ploffers zijn bedrijven die wel btw ontvangen, maar die bewust niet afdragen. Die niet-afgedragen btw, komt volgens de FIOD ten goede aan de overige Nederlandse bedrijven in deze fraudeketen, die de niet afgedragen btw wel in aftrek brengen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld goederen goedkoper worden verkocht.

