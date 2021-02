Grant Thornton neemt SynCount over

SynCount Accountants & Belastingadviseurs, een kantoor met 28 medewerkers, is onderdeel geworden van Grant Thornton. De overname gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

Groeistrategie

Grant Thornton heeft een stevige groei ambitie: eind 2024 wil het kantoor 100 miljoen euro omzet halen en in de top 10 van accountantskantoren staan. Grant Thornton stond in de laatste Kantoren Top-30 van Accountancy Vanmorgen op plek 12 met 64,4 miljoen aan omzet. Het betekent dat de accountancyfirma met zo’n 12 procent per jaar moet groeien om het doel te realiseren. Met SynCount wil het bedrijven zich versterken in de mkb en mid-corporate markt.

Zelfde cultuur

De klanten en de aard van de werkzaamheden van SynCount passen binnen de activiteiten van de serviceline General Practice en zorgen voor een verbreding van de klantportefeuille, stelt Marcel Welsink, bestuursvoorzitter Grant Thornton: ‘Groei door overname is voor ons geen doel op zich. We kijken wel kritisch naar de juiste match. Die is er zeker bij SynCount: we versterken elkaar. We passen goed bij elkaar qua cultuur en hebben dezelfde mentaliteit van betrokkenheid, ondernemerschap, pragmatisch aanpakken en hetzelfde gevoel voor kwaliteit en slimme oplossingen. Door groei ontstaat meer armslag voor automatiseringsslagen en om te investeren in innovatieve technologieën die nodig zijn om onze kwalitatief uitmuntende diensten te leveren.’

Schaalvergroting

Schaalgrootte en verrijking van het dienstenpakket zijn voor SynCount de belangrijkste reden om samen te gaan met Grant Thornton. Volgens de eigen website heeft het bedrijf 28 medewerkers. Ido Tasma, partner bij SynCount, licht toe: ‘We hadden beperkte slagkracht om vanuit onszelf de beoogde ambities waar te maken, die ook echt noodzakelijk zijn als we kijken naar de ontwikkelingen in de accountancybranche. Binnen Grant Thornton kunnen we die investeringen in slimme oplossingen wél doen op de kwalitatieve manier die we voor ogen hebben. Bovendien kunnen we onder de vlag van Grant Thornton onze klanten completer bedienen, met juridisch advies, controlling- en auditdiensten. Die wens hadden wij zelf ook, maar konden we onvoldoende invullen’. De drie partners van SynCount (Adri Bremmer, Bert Huizer en Ido Tasma) worden partner binnen Grant Thornton en blijven betrokken bij hun eigen klanten.

Weg uit Bodegraven

De integratie van klanten en medewerkers wordt zorgvuldig aangepakt en is naar verwachting voor de zomer afgerond. De medewerkers van SynCount komen te werken in twee of meer vestigingen van Grant Thornton in het groene hart. De vestiging in Bodegraven wordt uiterlijk 1 juli 2021 verlaten.

Op de foto: Ido Tasma (LinkedIn).