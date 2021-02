Novak-voorzitter Gerrit Laan overleden

Novak meldt dat op 10 februari 2021 voorzitter Gerrit Laan op 78-jarige leeftijd na een kort ziekbed is overleden. Laan was sinds de oprichting van Novak in 1999 bij de stichting betrokken als bestuurslid, penningmeester en de laatste jaren als voorzitter.



‘Gerrit Laan heeft zich tot op het laatst met passie ingezet voor de belangen van mkb-accountantskantoren’, meldt Novak in een verklaring. ‘Hij zou dit jaar aftreden als voorzitter, omdat hij het tijd vond om het stokje over te dragen. We wilden voor hem een passend afscheid organiseren waarbij we terug konden kijken op de vele jaren dat Gerrit actief is geweest. Het heeft niet zo mogen zijn.

Met het overlijden van Gerrit Laan verliest Novak een inspirator en een bekwaam en toegewijd bestuurder die oog had voor de menselijke kant. Dat bleek niet alleen uit de contacten die Gerrit had met zijn medebestuurders, directie en personeel van Novak maar ook uit de warme contacten die hij nog altijd onderhield met accountants en accountantskantoren in Nederland.

Wij zullen Gerrit Laan zeer missen en wensen de nabestaanden veel sterkte toe met dit grote verlies.’

Rouwkaart dhr. G.J. Laan – digitale kaart