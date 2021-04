‘PwC door OM aangemerkt als verdachte in corruptiezaak SHV’

Het Openbaar Ministerie heeft PwC aangemerkt als verdachte in de corruptiezaak rond SHV. Zelf spreekt het OM over ‘een accountantskantoor’ dat als verdachte is aangemerkt, maar het FD meldt dat het volgens bronnen bekend met het onderzoek om PwC gaat. Het onderzoek naar het accountantskantoor is volgens justitie nog niet afgerond.

De mededeling van het OM over het accountantskantoor wordt gedaan rond de bekendmaking van een megaschikking die is overeengekomen met Econosto Mideast, Econosto, ERIKS, CMK en Mammoet Salvage. De vijf bedrijven betalen in totaal 41.621.000 euro. Het OM verwijt de bedrijven ambtelijke en niet-ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en overtreding van internationale handelssancties.

Strafbare feiten Econosto Mideast, Econosto en ERIKS

SHV is het grootste familiebedrijf van Nederland en eigendom van de familie Fentener van Vlissingen. In december 2016 meldde SHV, ook namens dochterbedrijven Econosto Mideast, Econosto en ERIKS, bij het OM dat er onregelmatigheden waren geconstateerd bij deze drie dochterbedrijven. Naar aanleiding van de melding ontstond het vermoeden dat Econosto Mideast zich schuldig had gemaakt aan niet-ambtelijke omkoping en dat Econosto Mideast, Econosto en ERIKS zich schuldig hadden gemaakt aan valsheid in geschrift. Onder leiding van het OM startte het Anti Corruptie Centrum van de FIOD eind december 2016 een strafrechtelijk onderzoek.

Contante commissiebetalingen

Uit het langlopende onderzoek blijkt volgens justitie nu dat medewerkers van Econosto Mideast contante commissiebetalingen beloofden en betaalden aan personen die werkzaam waren bij of voor (potentiële) klanten, namelijk bedrijven in het Midden-Oosten en Azië. In ruil voor de commissies zorgden deze personen ervoor dat de opdrachten door de betreffende bedrijven aan Econosto Mideast werden gegund. Het OM concludeert dat sprake is van 294 gevallen van niet-ambtelijke omkoping in de periode van 2009 tot en met 2015. Het OM constateert dat het management van Econosto Mideast zelf een deel van de contante betalingen aan medewerkers van klanten heeft geaccordeerd. Uit het onderzoek blijkt dat ook leidinggevenden binnen Econosto en ERIKS op de hoogte waren van de contante commissiebetalingen en de onjuiste verwerking hiervan in de bedrijfsadministratie van Econosto Mideast en geen maatregelen hadden genomen om deze gedragingen te voorkomen en te beëindigen.

Schaduwadministratie

Het OM constateert verder dat de commissiebetalingen en de ontvangers buiten de bedrijfsadministratie van Econosto Mideast zijn verwerkt in een schaduwadministratie. In de bedrijfsadministratie werden de betalingen valselijk verwerkt als bonusbetalingen aan eigen personeel van Econosto Mideast. Verder constateert het OM op basis van de bevindingen van de FIOD dat sprake is van het opmaken en gebruik maken van honderden valse kasformulieren, tientallen valse facturen, een tweetal valse Letters of Representation van het management van Econosto ten behoeve van de externe accountant en van het deponeren bij de Kamer van Koophandel van twee valse jaarrekeningen van Econosto Mideast. Ook in deze stukken werden de betalingen verwerkt als bonusbetalingen aan eigen personeel, terwijl in werkelijkheid sprake was van omkopingsbetalingen aan derden.

PwC

PwC kreeg het als controlerend accountant eerder al lastig vanwege de zaak. De Accountantskamer legde in 2020 een berisping op aan PwC-accountant Sander Gerritsen wegens gebrekkige controle van dochterbedrijf Econosto Mideast van SHV. Zijn collega Peter Jongerius ging vrijuit in de zaak, die door de AFM in 2018 was aangespannen. De tuchtrechter gaf de veroordeelde PwC’er er flink van langs. De Accountantskamer was van oordeel dat sprake was van ‘een groot aantal signalen’ waaruit naar voren kwam dat sprake was van een doorgaande praktijk van contante betalingen via ‘sales incentives’ waar de accountant geen inzicht in had. De Accountantskamer concludeerde dat de PwC’er ‘niet zo zeer zijn ogen heeft gesloten voor de aanwezige contante betalingen, maar dat hij ze niet heeft open gedaan’. Daar komt nu dus bij dat het OM PwC heeft aangemerkt als verdachte.