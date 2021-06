Behangondernemer wil €8 miljoen zien van Baker Tilly vanwege fiscaal advies

Baker Tilly zou €8 miljoen compensatie moeten betalen voor ‘de ravage’ die is ontstaan na een fiscaal advies van het accountantskantoor. Dat eiste behangondernemer Coen Klawer dinsdag bij het Gerechtshof in Den Bosch, meldt het FD.

Baker Tilly lag de afgelopen jaren flink onder vuur om de beruchte ‘Cyprusroute’, een constructie die het jaren geleden aan verschillende klanten verkocht om belasting te ontduiken. Ondernemer Coen Klawer kwam hier als enige mee in de publiciteit. De route, waarbij merkrechten werden doorverkocht aan trustmaatschappijen, liep via Cyprus en de Britse Maagdeneilanden om te eindigen bij een privérekening van Klawer. In 2015 nam de fiscus Klawer op de korrel en klaagde hem aan voor belastingontduiking. De ondernemer moest een flinke naheffing betalen, maar de strafzaak tegen hem werd geseponeerd vanwege de oudheid van de feiten en omdat hij al voldoende was gestraft door onder andere het betalen van de belastingschuld.

Hoger beroep, Baker Tilly: eigen verantwoordelijkheid

De ondernemer heeft altijd volgehouden dat de fiscale constructie is bedacht door accountants van Baker Tilly. Het accountantskantoor zelf wees vooral naar Klawer. De rechtbank Rotterdam oordeelde echter al in 2017 dat Baker Tilly voor de helft van de schade bij Klawer als gevolg van de fiscale ontwijkingsconstructie moet opdraaien. Beide partijen zijn het daar niet mee eens, blijkt nu bij het Hof. Baker Tilly houdt nog altijd vol dat er helemaal niets mis was met het fiscale advies. Bovendien had Klawer ook nog eens een eigen verantwoordelijkheid, stelde Baker Tilly’s advocaat Robert Jan Dil: ‘Hij wist precies wat hij deed.’

Klawer: constructie geadviseerd door Baker Tilly

Klawers advocaten Jaap Stikkelbroeck en Suzan Knottnerus zien dat heel anders: ‘De hele constructie is geadviseerd en opgezet door fiscalisten van Baker Tilly Den Bosch, Baker Tilly Rotterdam in samenwerking met Baker Tilly Cyprus.’ De strategie van het accountantskantoor zou vooral gericht zijn op het beperken van de schade.

Het hof wijst op 26 oktober arrest.

Bron: FD