Studiekosten werknemer – terugbetalen en gerichte vrijstelling

Een werknemer heeft op kosten van de werkgever een opleiding gevolgd. Nu is hij uit dienst en moet een deel van de studiekosten terugbetalen. Hoe verreken je dit?

Als sprake is van een studie gericht op het vervullen van een beroep in de toekomst, valt de verstrekking of vergoeding van studiekosten – bij aanwijzing voor de werkkostenregeling – onder de gerichte vrijstelling. De studiekosten kan de werkgever dan onbelast verstrekken of vergoeden aan de werknemer.

Geen negatief loon

Als de werknemer op een gegeven ogenblik de studiekosten moet terugbetalen aan de werkgever, is dit geen negatief loon. Het zal dus via inhouding op het nettoloon moeten worden verrekend. De werknemer kan het terugbetaalde bedrag in het jaar van terugbetaling wel in zijn aangifte inkomstenbelasting – onder voorwaarden – opnemen als scholingsuitgaven.

Gerichte vrijstelling

Volgt de werknemer een studie of een opleiding om zich persoonlijk te ontwikkelen, zodat hij (meer) inkomen uit werk en woning kan verwerven? Dan zijn de vergoedingen en verstrekkingen hiervoor gericht vrijgesteld. Drie voorwaarden voor de gerichte vrijstelling:

De studiekosten worden niet al door een ander vergoed. De studie of opleiding is gericht op het vervullen van een beroep in de toekomst. Je hebt de vergoeding verstrekt of toegezegd vóór het einde van het kalenderjaar waarin de kosten

worden gemaakt.

Het gaat hier vooral om lesgelden, kosten van studieboeken en andere leermiddelen en reiskosten voor lesbezoek. De vrijstelling is ook van toepassing als een werknemer de vergoeding voor studiekosten onder bepaalde

omstandigheden moet terugbetalen.

Huidige dienstbetrekking

Vergoedingen en verstrekkingen voor bepaalde studiekosten in verband met het vervullen van de huidige dienstbetrekking zijn ook gericht vrijgesteld. Het gaat dan om vergoedingen of verstrekkingen die de werkgever de werknemer geeft voor het onderhouden en verbeteren van zijn kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk, zoals cursussen, congressen en vakliteratuur. De gerichte vrijstelling geldt ook voor inschrijving in een beroepsregister en outplacement.

Vroegere dienstbetrekking

De gerichte vrijstelling voor scholing geldt sinds 1 januari 2021 ook voor vergoedingen en verstrekkingen voor scholing die loon uit vroegere arbeid vormen. De verruiming ziet op vergoedingen en verstrekkingen voor het volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen.

Bron: Forum Salaris

