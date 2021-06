Assistent-accountant Ozzie Gommers volgt de geïntegreerde post-hbo-accountantsopleiding van Markus Verbeek Praehep. Omdat hij zo in drie jaar tijd de AA-titel kan behalen, studeert hij efficiënter. Zijn werkgever, Gerrit Boonzaaijer, is onder de indruk: ‘Studenten kunnen eerder als volwaardig accountant meedraaien.’

Deel twee van tweeluik. De ervaringen van Gerrit Boonzaaijer.

Gerrit Boonzaaijer (61) is vennoot van Boonzaaijer & Merkus Accountants & Adviseurs in Bilthoven. Hij begeleidt jonge collega’s als Ozzie Gommers en hecht aan een lerende organisatie.

‘Ons kantoor heeft momenteel vijf accountants in opleiding. Vier studenten, onder wie Ozzie, studeren voor hun AA-titel bij Markus Verbeek Praehep. Een andere collega volgt de opleiding aan Businessuniversiteit Nyenrode en zal RA worden. We willen graag een lerende organisatie zijn. Dat past ook bij een accountantskantoor, vind ik. Het is voor ervaren professionals heerlijk werken met jonge mensen. Het houdt ons scherp. We bespreken regelmatig vakinhoudelijke zaken en discussiëren over ethische dilemma’s.

Tijd vrijmaken voor collega’s

‘Als werkgever geef ik mijn mensen veel verantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor accountants in opleiding. Afhankelijk van hoe de klant er tegenover staat, zijn zij doorgaans het eerste aanspreekpunt. Ze houden de fiscale planning bij, verzorgen belastingaangiften en geven kleine adviezen. Een lerende organisatie word je niet vanzelf – als werkgever moet je er tijd voor vrijmaken. Je moet collega’s in opleiding willen helpen. Als je enkel omzet wil genereren, kun je het beter niet doen.

Wij profiteren ook van de praktijkopdrachten

‘Ik ben zeer tevreden over de professionele ontwikkeling van Ozzie. Hij heeft veel kennis, is gedreven en consciëntieus. Omdat al onze AA-accountants hun titel behalen via Markus Verbeek Praehep, is het moeilijk vergelijken met andere aanbieders, maar ik vind de kwaliteit van dit opleidingsinstituut van hoog niveau. Het is prijzenswaardig dat er nu ook een geïntegreerde opleiding is. Studenten zijn sneller klaar en kunnen eerder meedraaien als volwaardig accountant. Van de praktijkopdrachten profiteren wij soms ook. Zo moest Ozzie recentelijk de controle uitvoeren voor een NOW-aanvraag. Daar waren we toen nog vrij onbekend mee.

We betekenen veel voor ondernemers

‘Andersom hebben we jonge accountants veel te bieden. Met onze twintig medewerkers zijn wij weliswaar een kleine speler, maar we hebben een breed klantenbestand. We bedienen advocatenkantoren, huisartspraktijken, sportscholen, maar ook bouw- en transportbedrijven. We betekenen veel voor deze ondernemers, denken mee over hun business, maar adviseren bijvoorbeeld ook over opvolgingskwesties.

Auditing is voor studenten heel belangrijk

‘Terwijl veel kleine kantoren de controlewerkzaamheden afstoten, zijn wij groot genoeg om auditing aan te bieden. Voor studenten is dat heel belangrijk – elke AA-accountant moet namelijk ervaring opdoen met controlewerkzaamheden.’ ‘Ik ben blij dat we Ozzie hebben kunnen behouden voor de accountancy. Hij overwoog even om fysiotherapeut te worden – gezien zijn kwaliteiten was het zonde geweest als hij dat had gekozen. Als Ozzie zijn titel heeft behaald, zal hij nog van grote waarde zijn voor ons kantoor. Wellicht volgt hij mij ooit zelfs op als vennoot. Dat acht ik niet onmogelijk.’

