‘Kwaliteit borgen kan alleen als je altijd actueel bent’

Met de RB Academy biedt het Register Belastingadviseurs (RB) zijn kennistrajecten ook modulair aan. Dat is interessant voor belastingadviseurs én accountants, stelt algemeen directeur Therèse van ’t Westende. ‘Binnen ons vakgebied verandert er bijna wekelijks wel iets. Je kunt het echt niet meer af met één update per jaar.’

Van ’t Westende is sinds eind 2017 algemeen directeur bij het RB, dat zich met bijna 7.000 leden voornamelijk richt op de MKB-adviespraktijk. ‘Register Belastingadviseur word je als je het opleidingstraject van de RB Academy – onze beroepsopleiding – volgt, of als je voldoet aan aanvullende voorwaarden, zoals vijf jaar werkervaring. Daarnaast is er een PE-plicht’, legt ze uit. ‘We hebben in 2018 een nieuw strategisch plan opgesteld dat is gericht op de ontwikkelingen waarmee het vak de komende tijd te maken krijgt.’

Hoe zijn jullie omgegaan met die ontwikkelingen?

‘We transformeren naar een “vereniging 3.0”, waarbij we samen met de leden in cocreatie ontwikkelingen vertalen naar consequenties voor de MKB-belastingadviseur. Dat doen we bijvoorbeeld met onze visiegroepen die zich buigen over de vraag hoe je de kwaliteit van de belastingadviseur het best kunt behouden en hoe je de PE-verplichting kunt vormgeven. We hebben ook commissies ingericht die zich bezighouden met de vakinhoudelijke koers van het RB.’

Hoe belangrijk zijn accountants voor het RB?

‘Wij hebben veel dubbelleden: belastingadviseurs die ook AA of RA zijn en accountants die bij ons de RB Academy of een PE-cursus volgen. In de praktijk zien we wel een splitsing op kantoren: fiscalisten en accountants doen hun eigen werk naast elkaar. Maar accountancy schurkt tegen fiscaliteit aan. Onze dubbelleden willen vooral hun fiscale kennis verdiepen.’

Het RB heeft het opleidingsaanbod flink op de schop genomen. Waarom?

‘We wilden meer flexibiliteit bieden en meer aandacht geven aan vaardigheden. Voorheen volgde je de RB Academy als jaaropleiding. Nu werken we modulair en met meer online mogelijkheden. In de modulaire opzet volg je als student in je eigen tempo modules en bepaal je of je deze in de klas of online volgt.’

Hoe ziet de nieuwe opzet van de RB Academy er concreet uit?

‘Afhankelijk van wie je bent en wat je achtergrond is, volg je een aantal van de in totaal 35 modules van de beroepsopleiding. Daarbij kan het gaan om een specifieke leerlijn, waarin sprake is van aanbod op maat. De modules zijn gericht op de fiscaliteit en op vaardigheden. Je bepaalt zelf wanneer je instroomt en op welke manier je het onderwijs volgt. Er zijn meerdaagse klassikale modules, maar ook volledig digitale modules. Die bestaan uit kennisclips van 10 tot 30 minuten, die elk een onderwerp behandelen. Modules gaan meerdere keren per jaar van start, zodat je zelf kunt bepalen hoe je het indeelt en welke module je wanneer volgt.’

Kun je er ook voor kiezen losse modules te volgen?

‘Ja, dat kan. Bijvoorbeeld als je als belastingadviseur een tijdje niet met de internationale praktijk te maken hebt gehad en die kennis op een gegeven moment wel nodig is. Bij ons kun je daarover dan een of meerdere modules volgen. De komende tijd gaan we ook modules toevoegen op het gebied van tax technology en duurzaamheid.’

Er gaat ook extra aandacht uit naar vaardigheden, waarom?

‘Vaardigheden zijn veel belangrijker geworden en er is bij onze leden ook steeds meer behoefte aan scholing en training op dat vlak. We werken daarbij met deskundige partners, zowel voor de RB Academy als voor het PE-aanbod. Die vaardigheidsmodules kunnen variëren van commerciële technieken, presentatievaardigheden en gesprekstechnieken tot onderhandelingsmethoden en leidinggeven op afstand. Het aanbod is heel breed: ook snellezen en e-learnings op het gebied van online profilering horen erbij.’

Welke ontwikkeling heeft in jullie ogen nu de meeste impact voor MKB-advieskantoren?

‘Hoe groot of klein je kantoor ook is, je ontkomt niet aan technologische ontwikkelingen. Je wilt voorkomen dat de klant straks meer weet op dat gebied dan jij. We zijn daarom samenwerkingen aangegaan en hebben twee leerlijnen ontwikkeld op tax & technology. Met de Vrije Universiteit van Amsterdam en de universiteiten van Tilburg en Maastricht is een theoretische lijn opgezet waarmee je je kennis helemaal kunt bijspijkeren. Daarnaast zijn we bezig met een laagdrempeliger e-learningtraject, dat speciaal is gericht op kleinere kantoren. Dat wordt afgesloten met een bootcamp, waarbij we proberen innovatieve ideeën op te halen die weer input kunnen zijn voor nieuwe initiatieven voor leden.’

En in de fiscale adviespraktijk: wat is daar de belangrijkste verandering?

‘Wij zien twee stromen ontstaan: de generalist die fungeert als trusted advisor en die zijn specialistische kennis opschaalt op het moment dat het nodig is, en de specialist die op specifieke belastingonderwerpen domeineigenaar is. Voor beiden geldt dat het onmisbaar is om altijd actueel te zijn als je de kwaliteit wilt borgen. Binnen de fiscaliteit verandert er bijna wekelijks wel iets op wetgevingsgebied. Als adviseur geldt dat het essentieel is je vakkennis op peil te houden én optimaal te functioneren als adviseur, dan wel vakspecialist.’

