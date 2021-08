Werkplek thuis en arbovoorziening – gerichte vrijstelling bij eigen bijdrage?

Hoe zit het met een eigen bijdrage die een werknemer betaalt voor een duurdere uitvoering van een arbovoorziening? Blijft de gerichte vrijstelling van toepassing? Wanneer geldt een gerichte vrijstelling bij de werkplek thuis?

De handreiking ‘Welke gerichte vrijstellingen gelden voor de werkplek thuis?’ van Forum Salaris is uitgebreid met informatie over een eigen bijdrage die een werknemer betaalt voor een duurdere uitvoering van een arbovoorziening. Ook lees je meer over een arbovoorziening die onder een cafetariaregeling valt.

Gerichte vrijstellingen

Voor de werkplek thuis gelden voor de volgende vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen binnen de werkkostenregeling, de volgende gerichte vrijstellingen:

arbovoorzieningen gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur als deze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium

Hierna vind je nieuwe informatie over de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen.

Arbovoorzieningen

De gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen is van toepassing als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

De arbovoorzieningen hangen samen met de verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet.

De werknemer gebruikt die voorzieningen (gedeeltelijk) in de werkruimte.

De werknemer betaalt geen eigen bijdrage voor die voorzieningen.

De inrichting van de werkruimte thuis voldoet aan de volgende eisen van het Arbeidsomstandighedenbesluit:

– De werkruimte van een thuiswerker is zodanig ingericht dat de werknemer zo veel mogelijk

zittend en ergonomisch verantwoord zijn werk kan doen. Denk hierbij aan een zitgelegenheid en een werkblad of werktafel, die doelmatig zijn.

– In de werkruimte zijn voorzieningen voor een doelmatige kunstverlichting.

Voorbeelden van arbovoorzieningen zijn een bureaustoel, een bureau en een bureaulamp. Deze vallen onder de gerichte vrijstelling als zij voldoen aan de voorwaarden.

Eigen bijdrage

Kiest de werknemer voor een duurdere uitvoering van de arbovoorziening en betaalt hij alleen voor de meerprijs een eigen bijdrage uit het nettoloon? Dan blijft voor de basisvoorziening die de werkgever voor zijn rekening neemt de gerichte vrijstelling van toepassing. De eigen bijdrage gaat van het nettoloon af.

Voorbeeld eigen bijdrage

Een werkgever stelt een bedrag van € 500 ter beschikking voor de aanschaf van arbovoorzieningen voor thuis. Een werknemer schaft onderstaande zaken aan en declareert deze bij zijn werkgever:

Arbovoorziening Kosten Vergoeding Bureaustoel € 200 € 200 Beeldscherm € 225 € 225 Luxe versie koptelefoon € 100 € 75

De voorzieningen voldoen aan de voorwaarden voor de gerichte vrijstelling. De vergoeding voor de bureaustoel en het beeldscherm zijn gericht vrijgesteld. De vergoeding voor de koptelefoon is gericht vrijgesteld als de werknemer voor € 75 een koptelefoon kan kopen die voldoet aan de arbo-eisen.

Cafetariaregeling

De gerichte vrijstelling is niet van toepassing als de arbovoorziening volledig of gedeeltelijk onder een cafetariaregeling valt. De kosten komen dan ten laste van de werknemer. Dan wordt niet voldaan aan de voorwaarde dat de werknemer geen eigen bijdrage betaalt voor de voorziening.

Kiest de werknemer voor een duurdere uitvoering van de arbovoorziening en wordt alleen de meerprijs uitgeruild met het brutoloon? Dan is dit wel toegestaan, op voorwaarde dat de werkgever de vergoeding hiervoor aanwijst als eindheffingsloon. Aangezien de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen hierop niet van toepassing is, blijft de vergoeding voor de meerprijs van de luxere versie alleen onbelast als de werkgever nog vrije ruimte heeft.

Voldoet de voorziening niet aan de voorwaarden?

Dan gaat deze ten koste van de vrije ruimte als de werkgever deze aanwijst als eindheffingsloon. Voor zover de vrije ruimte wordt overschreden, is de werkgever 80 procent eindheffing verschuldigd.

Handreiking Welke gerichte vrijstellingen gelden voor de werkplek thuis?