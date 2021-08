Prijs koophuizen weer omhoog, aantal verkopen 16% lager

De prijs van bestaande koopwoningen is in juli nog eens met ruim 16% gestegen, meldt het CBS. Maar de markt draaide wel een stuk stroever: het aantal woningverkopen is met hetzelfde percentage gedaald ten opzichte van juli vorig jaar.

Het is de grootste prijsstijging na oktober 2000, toen de koopwoningen 16,3% duurder waren dan een jaar ervoor. De huizenprijs heeft daarmee vorige maand opnieuw een recordniveau bereikt. Vergeleken met het dal in juni 2013 waren de prijzen in juli ruim 74% hoger.

Opnieuw minder huizen verkocht

Volgens Kadaster-cijfers zijn er in juli 19.043 woningen verkocht en dat is bijna 16% minder dan een jaar eerder. In mei en juni werden ook al minder huizen verkocht dan in dezelfde maand in 2020. Over de eerste zeven maanden van dit jaar is de balans wel positief: 138.457 woningen wisselden van eigenaar, ruim 7% meer dan vorig jaar in dezelfde periode.

Iets meer hypotheken

De hypotheekproductie is in juli ruim 9% hoger uitgekomen, blijkt uit de Kadaster-cijfers. Er werd voor € 14,9 (13,6) miljard aan woninghypotheken ingeschreven. Het aantal hypotheken was nipt hoger dan een jaar ervoor: 46.914 om 46.586.