Aflossingsvrije hypotheek meer in trek, ook bij jongeren

Het aantal aangevraagde aflossingsvrije hypotheken neemt dit jaar toe, blijkt uit gegevens van Hypotheken Data Netwerk (HDN). Naast oudere huiseigenaren die oversluiten vinden starters vanwege de lage rentestand en de hoge huizenprijzen de aflossingsvrije lening ook aantrekkelijk.

Via het digitale netwerk HDN wordt het overgrote deel van alle hypotheekaanvragen verwerkt. Adviesketens geven aan dat een belangrijke factor in de groei van het aantal (deels) aflossingsvrije leningen is dat huizenbezitters hun bestaande aflossingsvrije hypotheek oversluiten of verhogen voor een verbouwing. Vorig jaar was 52% van de hypotheekaanvragen voor een gedeelte aflossingsvrij, dit jaar (tot augustus) is dat 55%.

Vijftigplussers focussen op maandlasten

De aflossingsvrije hypotheek levert lagere maandlasten op omdat er alleen rente wordt betaald. Wie de lening verhoogt, mag over het extra deel sinds 2013 geen rente meer aftrekken. Maar dat nadeel is beperkt vanwege de lage rentestand. Volgens Van Bruggen Adviesgroep zijn vooral vijftigplussers gericht op lage maandlasten. ‘Maar ze zijn aan het eind van de rit duurder uit.’ De Hypotheekshop ziet vooral veertigplussers met veel overwaarde op hun woning een nieuwe aflossingsvrije lening sluiten.

Geen renteaftrek geen bezwaar

Maar ook jongeren kiezen vaker voor aflossingsvrij, signaleert De Hypotheker. Onder deze groep is het aantal aflossingsvrije hypotheken met 13% gestegen vergeleken met vorig jaar. Hoewel zij geen recht hebben op renteaftrek bij zo’n lening, kiezen steeds meer starters er toch voor. Door de lage rente en de hoge prijzen weegt het gemis aan renteteruggave niet op tegen de lagere maandlasten.

Bron: ANP