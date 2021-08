Omzet horeca nog een derde lager dan pre-corona

De horeca heeft in het tweede kwartaal een sterke omzetstijging geboekt, maar ligt nog ruim 35% achter op het niveau van voor de corona-uitbraak. Dat meldt het CBS.

De omzet in de horeca, voor seizoen gecorrigeerd, steeg dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen in het tweede kwartaal van dit jaar met 38% ten opzichte van het eerste kwartaal. Vergeleken met het tweede kwartaal vorig jaar is de toename bijna 53%. Ondanks die forse stijging ligt de omzet afgezet tegen 2019 nog ruim 35% lager.

Hotels groeien het meest

Bij de logiesverstrekkers noteren hotels een stijging van ruim 60% ten opzichte van het eerste kwartaal. Vakantieparken zaten veel minder in de plus met een toename van 2,8%. Deze categorie had ook in het eerste kwartaal de omzet al zien groeien, terwijl de hotels nog met een omzetdaling kampten. Cafés (+156%) en restaurants (+71%) profiteerden bij de eet- en drinkgelegenheden het sterkst van het versoepelen van de maatregelen. Fastfoodrestaurants boekten 15% meer omzet, kantines en catering stegen met 8,4%.

Afgezet tegen 2019 hebben hotels nog altijd een achterstand van 62% in omzet. De omzet van de overige logiesverstrekkers is wel al terug op het niveau van twee jaar geleden. Eet- en drinkgelegenheden zitten nog onder de omzet van twee jaar terug, zo staan cafés 50% in de min. De fastfoodrestaurants benaderden in het tweede kwartaal met een daling van -2,4% de omzet van 2019 nog het dichtst.

Detailhandel al boven niveau 2019

De detailhandel heeft de wind al veel meer in de zeilen en boekt in juli dan ook een bescheiden groei van 3,4% ten opzichte van twaalf maanden eerder. Hier zit de omzet al op een plus van 13% ten opzichte van twee jaar geleden. Schoenen- en kledingwinkels groeiden het meest; online ging de omzet met 11% omhoog vergeleken met juli 2020.