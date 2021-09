Nederlandse Big Four’s doen vliegtuig in de ban

Veel grote internationale bedrijven willen minder zakelijk reizen. Ook de Nederlandse Big Four vervangen het vliegtuig waar mogelijk voor trein, elektrische auto of videobellen, zo stelt Accountancy Vanmorgen vast.

Persbureau Bloomberg vroeg aan 45 grote bedrijven in de Verenigde Staten, Europa en Azië naar hun plannen op het gebied van zakenreizen. Het merendeel (84 procent) antwoordde het aantal zakenreizen zeker te gaan beperken. De meeste bedrijven voorzien een afname tussen de 20 en 40 procent. Accountancy Vanmorgen benaderde de Big Four in Nederland met de vraag of zij deze trend herkennen en hoe zij de toekomst van zakelijke vliegreizen zien.

PWC

Bij PWC werd voor corona 90% van de totale CO2-uitstoot veroorzaakt door mobiliteit. Voor FY19 waren dat ongeveer 11.000 vluchten. Sinds de coronacrisis wordt er bij het kantoor veel minder gereisd, waardoor PWC een enorme daling van de CO2-uitstoot per medewerker ziet. Het bedrijf wil deze ontwikkeling zo goed mogelijk vasthouden en voorkomen dat de pre-covid situatie niet helemaal terugkeert.

Een woordvoerder zegt: ‘Corona heeft ons allemaal laten ervaren dat het niet altijd noodzakelijk meer is om te reizen, zowel naar onze klanten als naar onze kantoorgebouwen. Daarnaast hebben we Environmental Footprint Insights ontwikkeld, een app die onze collega’s realtime inzicht geeft in hun eigen CO2-uitstoot als gevolg van mobiliteitskeuzes. Dit stimuleert medewerkers ook om met klanten in gesprek te gaan over de vraag of een gesprek face to face of digitaal kan plaatsvinden. Zowel op individueel niveau, als op het niveau van klantopdrachten, zodat we ook samen met klanten het gesprek aan kunnen gaan over de impact van de CO2 footprint. We hopen door inzicht te bieden in de impact van mobiliteitskeuzes bij te dragen aan een gedragsverandering. We bieden dan overigens inzicht zowel in de CO2 footprint, maar ook in de monetarisering en de reistijd met het oog op de well-being van onze mensen.’

PWC stelt dat het in vier jaar tijd een 25% CO2-reductie heeft behaald. Het kantoor heeft de ambitie om in 2025 geen fossiele auto’s meer te hebben in het wagenpark. Er wordt 5 keer zoveel met de trein gereden als voor covid, per medewerker wordt er 40% minder afval geproduceerd en is de uitstoot van gebouwen eveneens met 40% teruggedrongen. De woordvoerder stelt dat PWC in 2030 nog eens 25% reductie in mobiliteitsbewegingen wil en 50% minder CO2 wil uitstoten. Momenteel bestaat het wagenpark van PWC Nederland voor meer dan 50% uit volledig elektrische auto’s, van de nieuwe medewerkers kiest 70% voor een elektrische auto. Kortere internationale reizen (naar Frankfurt en Parijs bijvoorbeeld) moeten verplicht per trein worden gemaakt.

EY

EY heeft als global doel dat de CO2-uitstoot omlaag moet – naar net zero in het fiscale jaar 2025. Omdat zakelijke reizen ongeveer 75% van de global uitstoot veroorzaakt, is het doel gesteld om in 2025 deze uitstoot met 35% te verminderen ten opzichte van 2019. Met de global ambitie als vertrekpunt zijn ook in NL stappen gezet en maatregelen genomen om bij te dragen aan de doelstellingen. Hierin neemt EY de lessen uit de coronaperiode mee, namelijk dat veel meetings virtueel kunnen worden gehouden en medewerkers met minder (vlieg) reizen hun werk goed kunnen doen. Soms voldoet videobellen niet, denk aan een intensief M&A traject of een accountantscontrole op locatie. EY Nederland wil, specifiek voor zakenreizen, dat medewerkers binnen een straal van 250 km of 2,5 uur van het huisadres altijd de elektrische auto nemen (indien de medewerker deze bezit). Als reizen met een (elektrische) auto niet de beste optie is, is de trein het voorkeursvervoersmiddel (bij een reistijd tot 4 uur of straal van 400 km). Voor verdere reizen is het vliegtuig toegestaan.

KPMG

KPMG laat weten dat er zeer weinig gevlogen is tijdens de pandemie en dat dit nog steeds de situatie is. In 2019 vlogen medewerkers in ruim 23 miljoen km, in 2020 was dat nog geen 4,5 miljoen. ‘De noodzaak om het vliegtuig in te stappen voor zakelijk overleg is absoluut veranderd’, verklaart een woordvoerder. ‘Dat was al zo voor de uitbraak van corona maar de pandemie heeft ons nog kritischer gemaakt. Inmiddels wordt het digitaal overleg alom omarmd. Geen CO2-uitstoot, geen onnodig tijdverlies door vertragingen of reistijd naar en van vliegvelden. Die voordelen waren voor corona al helder. Met de komst van meer en betere digitale samenwerkingstools wordt dat nog meer versterkt. Soms hebben we de verplichting naar klanten te reizen (bijvoorbeeld voor audits) en het kan ook toegevoegde waarde hebben in de ontwikkeling van onze medewerkers. Maar tegelijkertijd is vliegen na corona geen vanzelfsprekendheid meer.’

‘Om te kiezen voor het vliegtuig, moet de medewerker aan kunnen tonen wat de absolute meerwaarde is om voor dit vervoer te kiezen versus bijvoorbeeld een digitaal overleg. Zo zal de praktijk leren dat bijvoorbeeld langdurige sessies met veel interactie tussen grote groepen collega’s noodzakelijk maken om elkaar fysiek op te zoeken. Als trein, auto, bus of fiets geen uitkomst bieden, is het vliegtuig de laatste keuze. Sowieso gaan we voor korte afstanden alleen nog met de trein: London, Parijs, Frankfurt, etc. Zodra treinverbindingen verbeteren, zal dat steeds verder worden uitgebreid. Voor interne KPMG meetings en trainingen geldt dat vliegen alleen nog kan bij uitzondering en klant gerelateerd vliegen doen we alleen als dit echt noodzakelijk is en dan in kleine(re) groepen. Onze doelstelling is om de CO2 uitstoot door vliegen in 2030 minimaal 50% te hebben verlaagd tov 2019.’

Deloitte was niet in staat te reageren op het verzoek van Accountancy Vanmorgen om informatie.