KHN komt met steunbegroting voor horeca

KHN blijft pleiten voor verlenging van de coronasteun per 1 oktober. Ter ondersteuning heeft de horecavereniging een steunbegroting voor de sector aangeboden aan Kamerleden. Thema: ‘(G)een Haags bakkie’.

Financiële steun blijft voor delen van de horeca onverminderd noodzakelijk, aldus KHN, verwijzend naar een ledenenquête waaruit blijkt dat zeker een kwart tot een derde van de horeca financieel in zwaar weer zit. ‘Het kabinet schrijft nota bene zelf dat 22% van de ondervraagde horecazaken aangeeft dat de schuldenlast hoger is dan voor de coronacrisis en problematisch is voor het bedrijf.’ Reden voor de branchevereniging om een aanvullende steunbegroting te maken met concrete suggesties om de branche te helpen richting duurzaam economisch herstel.

Langer subsidie en aanvullende fondsen

Kern van het plan is dat de NOW- en TVL-subsidie worden voortgezet, naast een schuldenfonds en een investering- en herstelfonds. KHN wil ook lagere werkgeverslasten, lagere inhoudingen op lonen en arbeidsmarktsubsidies voor individuele ondernemers. Volgens de organisatie reageerden de Kamerleden positief. ‘Kamerleden begrijpen de noodkreet en zeggen zich te realiseren dat het tijd is voor actie om te voorkomen dat een groot deel van de horeca het niet overleeft. Ze hebben aangegeven de KHN-Steunbegroting te bestuderen en de input hiervan mee te nemen in het aangevraagde coronadebat. Thierry Aartsen (VVD) heeft in een apart overleg diezelfde middag de tijd voor genomen voor het doorspreken van de KHN-Steunbegroting.’

Met het verlengen van NOW en TVL zou € 800 miljoen gemoeid zijn, heeft KHN becijferd. ‘Extra uitgaven die in het grote (financiële) geweld van de coronacrisis bescheiden zijn.’