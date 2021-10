Confirm Accountants gaat samenwerking aan met HZW accountants en belastingadviseurs

Hoewel Confirm Accountants – met vestigingen in Doetinchem en Elst Gld. – geen groot kantoor wil worden, heeft de organisatie wel de ambitie om in kleine stappen nog wat verder te groeien. Op 1 oktober 2021 krijgt dit verder vorm, dan gaat Confirm de samenwerking aan met HZW accountants en belastingadviseurs in Veenendaal. Vanaf die datum opereert de afdeling audit van HZW onder de vlag van Confirm.

“Een mooie stap voorwaarts”, vindt Jeroen Westdijk, directeur-bestuurder van Confirm Accountants. “We kennen HZW al langer en hebben een goede klik. De auditafdeling van HZW kenmerkt zich door een hoge kwaliteit en een data-gedreven controlefilosofie. Verder heeft HZW een aansprekend klantenpakket, dat prima bij Confirm past. Bovendien kunnen we op deze manier ons werkgebied vergroten richting Utrecht. Maar het belangrijkste is dat de cultuur van HZW overeenkomt met die van ons: informeel en plezierig, zonder duidelijke hiërarchie. We vinden onze mensen belangrijker dan rendement of omzet. En we willen allebei goede kwaliteit leveren, met een praktische, innovatieve inslag en werkplezier. Ook wat dat betreft passen we perfect bij elkaar.”

Eén lijn

Ook Thomas Schoeman, binnen HZW accountants en belastingadviseurs verantwoordelijk voor de auditafdeling, is blij met de samenwerking. “We hebben al jaren een goede band met Confirm. Die bekrachtigen we nu op een mooie manier, die goed uitpakt voor beide partijen. Wat betreft de dienstverlening aan cliënten verandert er niets aan de teambezetting en de locatie. Vanaf drie locaties wordt verder gebouwd aan een mooie ambitieuze organisatie die een meer dan prima alternatief is voor de grote accountantskantoren in het wettelijke en vrijwillige controledomein.” Jeroen Westdijk vult aan: “Onze expertise met betrekking tot data-analyse en proces mining gaan we bij elkaar brengen en steeds verder ontwikkelen. We hanteren één lijn voor planning, alle werkzaamheden en dossiervorming. Hebben we binnen de kantoren onderling hulp of advies nodig, dan zijn we er voor elkaar. En uiteraard zorgen we voor teambuilding door het organiseren van leuke uitjes. Confirm telt dankzij deze samenwerking een kleine veertig medewerkers. Een mooi stukje schaalvergroting. En de perfecte stap in de – bescheiden – groei die we willen verwezenlijken!”

Foto: Jeroen Westdijk (rechts) en Thomas Schoeman (links).