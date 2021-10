Kilometervergoeding van 19 cent ‘veel te laag’

De belastingvrije reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer dekt de kosten vanwege de hoge brandstofprijzen bij lange na niet meer. Werkgeversorganisatie AWVN en de Vereniging Zakelijke Rijders (VRZ) pleiten daarom voor indexatie.

Verhoging

De 19 cent is al sinds 2006 niet meer veranderd en dat is bij lange na niet genoeg, zegt VRZ-voorzitter Jan van Delft tegen RTL Nieuws. Als de vergoeding gelijke tred zou hebben gehouden met de inflatie, dan zou het bedrag nu 24 cent moeten zijn. “En dat is het minimum, eigenlijk zou je aan de 30 cent moeten zitten vanwege de gestegen vaste lasten en de brandstofprijs”, zegt Van Delft. “Het is een vorm van diefstal: kosten die niet gedekt worden terwijl de baas wel eist dat personeel een auto heeft.” Ook werkgeversorganisatie AWVN zegt al heel vaak tevergeefs op indexatie te hebben aangedrongen.

Weinig medestanders

Op andere plekken in de samenleving lijken AWVN en VRZ op minder steun te kunnen rekenen voor hun pleidooi. Namens staatssecretaris Vijlbrief van Financiën kaatst een woordvoerder de bal terug: “Het staat werkgevers vrij om werknemers méér dan 19 cent per kilometer te vergoeden.” Ook wijst hij er op dat werkgevers hiervoor de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunnen gebruiken.

Belangenorganisaties als ANWB en Bovag geven op hun beurt voorrang aan het lobbyen voor het eigen belastingplan voor auto’s, met als belangrijkste verandering dat belasting en accijnzen moeten worden gericht op verbruik in plaats van bezit.

Bron: RTL Nieuws