Tweede Kamer wil betere bescherming aandeelhouders in UBO-register

De Tweede Kamer heeft in meerderheid voor een motie gestemd waarin het kabinet wordt verzocht om te onderzoeken hoe de bescherming van de privacy van aandeelhouders in het UBO-register verbeterd kan worden.

De motie van Kamerleden Van Haga, Van der Plas, Graus en Amhaouch werd ingediend bij de behandeling van een initiatiefnota van CDA’er Palland over familiebedrijven. Het voorstel spreekt uit dat de privacy van aandeelhouders in het UBO-register beter beschermd moet worden en verzoekt het kabinet daarom te onderzoeken hoe dat mogelijk is.

Loket familiebedrijven bij Belastingdienst

De motie was niet het enige voorstel dat bij de initiatiefnota werd aangenomen. Zo werd bijvoorbeeld ook in meerderheid gestemd voor een voorstel van Van der Plas c.s. om vanaf 2022 een loket voor familiebedrijven in te stellen bij de Belastingdienst.

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën had voorafgaand aan de stemming daarover al een reactie gegeven. Hij ziet de motie als een ondersteuning van het gevoerde beleid. Het is nu al mogelijk om met de Belastingdienst in gesprek te gaan over bedrijfsopvolgingstrajecten.

