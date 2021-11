Werkgevers krijgen toch nog langer de tijd voor aanvraag vaststelling NOW 1

Werkgevers die nog geen aanvraag hebben ingediend voor vaststelling van loonsteun via NOW 1 krijgen toch nog een laatste mogelijkheid om dat alsnog te doen. Dat schrijft staatssecretaris Wiersma (SZW) in een Kamerbrief over de stand van zaken van de 1e NOW-tranche na het verstrijken van de deadline op 31 oktober 2021 voor aanvraag van een vaststelling bij het UWV.Daartoe is besloten omdat er omstandigheden denkbaar zijn waardoor werkgevers de deadline niet gehaald hebben.

Ingediende vaststellingsaanvragen

Veruit de meeste werkgevers hebben hun vaststellingsaanvraag op tijd ingediend, schrijft de staatssecretaris. De eindstand op 1 november is 117.887 vaststellingsaanvragen voor de NOW 1. Daarnaast hebben 12.213 werkgevers aangegeven nog geen volledige vaststelling te kunnen aanvragen omdat de benodigde derden- of accountantsverklaring nog ontbreekt. Deze werkgevers krijgen aanvullend 14 weken de tijd om met behulp van de benodigde verklaring hun vaststellingsaanvraag in te kunnen dienen. In totaal hebben dus 130.100 werkgevers de vaststelling (deels) aangevraagd vóór de deadline van 31 oktober, op een totaal aantal van 139.538 werkgevers die een voorschot NOW 1 hebben ontvangen. Deze 130.100 werkgevers vertegenwoordigen ca. 7,6 miljard van het totaal verstrekte voorschotbedrag van 7,9 miljard (96%).

Geen vaststellingsaanvraag gedaan

9.438 werkgevers hebben geen vaststellingsaanvraag gedaan. Een deel van deze laatste groep zal mogelijk bewust geen aanvraag hebben ingediend, omdat deze werkgevers al verwachten dat er geen recht op NOW 1 zal bestaan en het volledige in voorschot verstrekte bedrag zal moeten worden terugbetaald. Het niet aanvragen van een vaststelling zal in die gevallen uiteindelijk immers leiden tot een nihilstelling (volledige terugbetaling van het verstrekte voorschot).

Het proces vanaf nu

De ingediende aanvragen zullen na het vaststellingsproces bij UWV leiden tot een definitief subsidiebedrag. Afhankelijk van het eerder verstrekte voorschot zal dit resulteren in een nabetaling door UWV aan de werkgever of in een terugbetaling door de werkgever aan UWV. Voor terugbetaling aan UWV geldt de reguliere termijn van zes weken. Maar de staatssecretaris kan zich goed voorstellen dat de terugbetaling sommige werkgevers rauw op het dak valt, nu hun omzet net weer op normaal niveau begint te komen. UWV is daarom coulant in het afspreken van een betalingsregeling. Voor een betalingsregeling die bij de werkgever past kan telefonisch of digitaal contact worden opgenomen met UWV, waarbij een werkgever tot maximaal vijf jaar de tijd kan krijgen om de terugbetaling te voldoen. Daarnaast kan een betaalpauze van maximaal een jaar worden ingelast en is er bij betaling in termijnen geen sprake van rente.

Werkgevers die nog geen aanvraag hebben ingediend (9.438 werkgevers, deze groep werkgevers vertegenwoordigt ca. 320 miljoen (4%) van het totaal verstrekte voorschot), ontvangen op korte termijn een formele laatste herinnering van UWV en krijgen daarmee nog één mogelijkheid om aan de verplichtingen te voldoen. Deze werkgevers krijgen tot en met 9 januari 2022 om alsnog de aanvraag in te dienen. Er zijn immers omstandigheden denkbaar waardoor werkgevers de deadline niet gehaald hebben.

De groep werkgevers (12.213) die vóór 31 oktober jl. heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben voor het indienen van een benodigde derden- of accountantsverklaring heeft daarvoor 14 weken aanvullend de tijd. Dit komt voor deze groep neer op uiterlijk 6 februari a.s.

Het kan zich voordoen dat een werkgever die niet binnen de deadline van 31 oktober een vaststellingsaanvraag heeft gedaan, vervolgens binnen de herstelperiode (periode tussen 31 oktober en 9 januari) een nog niet volledige vaststellingsaanvraag doet vanwege het nog ontbreken van een derden- of accountantsverklaring. In dat geval geldt binnen de herstelperiode wederom de mogelijkheid om conform de NOW-regeling binnen uiterlijk 14 weken de vaststelling inclusief de benodigde verklaring in te dienen.

Kamerbrief met stand van zaken vaststellingen NOW1-subsidie na sluiting loket