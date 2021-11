Visma neemt Utrechtse HR Tech scale-up Dialog over

Visma neem Dialog over, een online platform voor performance- en talentmanagement. Met de diensten van Dialog kunnen organisaties het eigenaarschap bij hun medewerkers vergroten, betrokkenheid verhogen en de prestaties verbeteren. Op deze manier blijven zij in deze krappe arbeidsmarkt een aantrekkelijke werkgever.

Dialog is een Utrechtse HR Tech scale-up die in 2012 is opgericht met als doel om het jaarlijkse administratieve ‘moetje’ – de HR-cyclus – radicaal te vernieuwen. Het bedrijf ondersteunt medewerkers met het maken van een persoonlijk plan. Medewerkers gebruiken dit plan het hele jaar als ze bijvoorbeeld feedback vragen over hun prestaties aan collega’s en klanten. Het doel is om continu met elkaar in gesprek te blijven. Dialog ondersteunt organisaties zo om het maximale uit hun mensen te halen. Meer dan honderd organisaties, waaronder NS Stations, Spar en de KNVB, zetten Dialog in om hun medewerkers te ondersteunen en ‘het goede gesprek’ te stimuleren. Dialog koppelt met alle bekende HR pakketten, om zo dubbele administraties te voorkomen.

Dialog zet de bedrijfsactiviteiten voort als zelfstandig bedrijf binnen de Visma-groep. Het bedrijf blijft dan ook met alle aanbieders van HR-pakketten samenwerken. Daarnaast gaat het samenwerken met andere Visma-bedrijven.

“Dat we nu onderdeel zijn van Visma, zien we als geweldige kans om nieuwe markten te betreden”, zegt Stefan Op de Woerd, mede-oprichter van Dialog. “In veel organisaties gaat een hoop potentieel verloren door klassieke manieren van aansturen. Onze ambitie is om bedrijven te ondersteunen het beste uit hun mensen te halen met behulp van gebruiksvriendelijk online platform. De wijze waarop wij onze klanten helpen, zien we terug in de aanpak van Visma. Visma geeft bedrijven die ze overneemt de vrijheid om te ondernemen om zo hun bedrijfssucces te vergroten. En biedt ondersteuning als daar behoefte aan is. Dat spreekt ons erg aan.”

“We bevinden ons in een historisch krappe arbeidsmarkt waarbij het binden en boeien van talent in vrijwel elk bedrijf een strategische prioriteit is”, zegt John Reynders, Area Director Benelux. “Dialog is de perfecte oplossing die organisaties in staat stelt om deze prioriteit te realiseren met een modern, gebruiksvriendelijk en flexibel platform. We zijn daarom blij en trots dat Dialog het succes wil uitbouwen binnen de Visma-familie. Dialog is een zeer waardevolle aanvulling op ons portfolio aan HR-software-applicaties en ik verwacht dat we veel van onze klanten blij kunnen maken met deze meerwaarde.”