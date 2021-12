HET JAAR VAN (7) Margreeth Kloppenburg: ‘Er is steeds minder rituele dans nodig om tot een gesprek te komen’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2021 en wat wensen zij voor 2022? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Margreeth Kloppenburg, zelfstandig adviseur en auteur van boeken, artikelen en columns over onder anderen de accountancy. Ook is ze betrokken bij accountancyopleidingen, bestuurslid bij Stichting Beroepseer en lid van de Adviescommissie Ethiek, gedrag en cultuur van de NBA.

Wat blijft jou het meeste bij aan het afgelopen jaar?

Dat het overgrote deel van de mensen heel hard probeert hun leven voort te zetten onder moeilijke omstandigheden. Die veerkracht ontroert mij.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Dat je ziet dat er op de plekken die ertoe doen woorden van dezelfde strekking geuit worden. Over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de accountant, hoe belangrijk het werk van de accountant kan zijn bij thema’s als duurzaamheid en fraude, de dure plicht die je hebt als accountant om een cultuur van het goede na te streven. Taal helpt een nieuwe werkelijkheid te schetsen. Dat je dan nog niet precies weet hoe je een en ander gaat doen met elkaar, hoort er ook bij. Ik ben optimistisch dat die weg zich zal ontvouwen.

Wie leerde jou in 2021 een belangrijke les?

Helaas ben ik op de leeftijd dat om mij heen mensen ziek worden en niet van Corona. Zo ook, opnieuw, een van mijn beste vriendinnen. Ze is ernstig ziek, niet curatief zoals dat heet. We zijn samen een weekend naar het Hogeland van Groningen geweest, daar liggen onze beider roots, en hebben gewandeld. De les is en blijft dat werk heus belangrijk is, maar dat het leven natuurlijk draait om onze dierbaren en de kostbare tijd die we met hen mogen meemaken.

Wat wens je de accountancysector toe?

Er is steeds minder rituele dans nodig om tot een gesprek te komen. Dat is hoopvol. Op sommige, meer formele momenten en debatten, zie ik die neiging nog wel. Dan wordt een gesprek soms ook zo gemystificeerd dat je als relatieve buitenstaander het spoor vrij snel bijster raakt. Als je vervolgens probeert te analyseren wat er nu misgaat in de dialoog, kom je er niet goed uit. Dan weet je dat er andere zaken spelen die niet gearticuleerd worden en er belangen op het spel staan. Ik wens het de sector toe dat de angst om het eigen standpunt te verlaten of eens tegen het licht te houden hoe houdbaar een opvatting nog is, verdwijnt in het nieuwe jaar.

Wat moeten we in 2022 echt anders gaan doen?

Leren een professionele dialoog te voeren waarbij je op basis van inhoudelijke argumenten tot duurzame oplossingen komt die het hoger gelegen, maatschappelijke belang dienen zonder meel in mond. Praat zoveel prettiger!

Welke zakelijke kansen zie je voor 2022?

Waar ik veel plezier aan beleefd heb zijn de studio-opnames, zoals bijvoorbeeld voor ruim 1.000 Flynth Accountants & Adviseurs over Ethiek of voor beleggingsprofessionals van Dutch Security Institute over Duivelse Dilemma’s. Met een productieteam live iets inhoudelijks en relevants neerzetten vind ik erg leuk om te doen. Verder lopen veel van mijn opdrachten bij organisaties door in 2022. En dat zijn niet allemaal accountants hoor, maar ook bijvoorbeeld apothekers en adviseurs in de agrarische sector.

In hoeverre blijft corona ons het komende jaar parten spelen?

We zijn er nog lang niet van af. Ik hoop dat we met elkaar de veerkracht weten te vinden om er goed en gezond, ook mentaal, onder te blijven. Ik maak me vooral zorgen over de jonge mensen, ook jonge accountants. Die vormende jaren, die komen maar een keer zo langs. Tel daarbij op dat de huidige staat van ons land als het aankomt op jeugdzorg, wonen en onderwijs echt zorgelijk is, dan houd ik mijn hart vast.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2022 jouw beste wensen en waarom?

Graag richt ik dan de spotlight op de mensen die ons land gaande houden in tijden van crisis. De verpleegkundigen, de leraren, de politieagenten, de hulpverleners. Wat zij voor hun kiezen krijgen, ik neem mijn hoed voor hen af en wens ze voor 2022 het allerbeste toe.

Waar raak jij door geïnspireerd?

Een van de meest inspirerende ontmoetingen in mijn leven was met professor Howard Gardner van de Harvard School of Education. Hij gaf leiding aan het grootschalig onderzoek rond Good Work. Wat kenmerkt goed werk? Ik zat in 2016 toen we daar op bezoek waren met de Stichting Beroepseer, naast hem terwijl hij sprak. Hij praatte niet eens zoveel maar wat hij zei was zo inspirerend dat het voelde alsof iemand een zaklantaarntje aan deed in mijn hoofd en een aantal jaren vooruit scheen. Daar kan ik dan echt jaren op voort.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2022?

Het multistakeholder platform www.auditpedia.nl, gericht op de maatschappelijke rol van de accountant, wat we aan het opzetten zijn, moet nog een flinke slinger krijgen zodat het vanuit een Stichting toekomstbestendig vorm krijgt. Op 23 april 2022 organiseren we daartoe een Content Hackathon. Die van 13 november jl. moesten we helaas afblazen in verband met Corona. We hadden 80 aanmeldingen van experts, RA’s en AA’s, organisaties uit de publieke sector, zoals Auditdienst Rijk, docenten en studenten die content wilden gaan maken. Nu hopen we met nog meer mensen op een veilige manier het platform verder te ontwikkelen. Eenieder is van harte uitgenodigd daarbij te zijn!

En natuurlijk, als onderdeel van de nieuwe governance van de NBA, de faculty Ethiek, cultuur en gedrag verder vormgeven, zodat accountants meteen alle kennis en instrumentarium die voorhanden is op deze thema’s, goed kunnen vinden. En ook richting geven aan de ontwikkeling van het beroep voor de lange termijn. Er ontstaan mooie samenwerkingen op dit moment vanuit onze faculty waaronder de werkgroep Kwaliteitsgerichte cultuur waar ook de SRA bij betrokken is. We voeren gesprekken met allerlei groepen waar integriteit, ethiek en dialoog centraal staan. Bij de overheid of bij Institute for financial crime. Dat zijn waardevolle gesprekken.

Als je me dan vraagt wat mijn privé doel is daarbij: ik wil heel graag de accountants bereiken die zich nu weinig betrokken voelen bij hun beroepsorganisatie, welke je dan ook precies verkiest. Zet de stap om onderdeel uit te maken van het collectief, zoals bijvoorbeeld onze faculty, en laat je invloed gelden. Zo krijgt de beroepseer van de accountant opgeteld nog meer betekenis voor onze samenleving.

