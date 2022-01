CBb laat berisping Accountantskamer voor foutieve boeking aanspraken uittredend aandeelhouders in stand

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft het bezwaar van een RA tegen een berisping door de Accountantskamer afgewezen. Die oordeelde terecht dat de RA zonder goede onderbouwing een vordering opnam als eigen vermogen in de jaarrekening van een organisatie van deurwaarders.

De RA controleerde de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening 2016 van een organisatie van gerechtsdeurwaarders- en incassokantoren, die indirect aandelen houdt in diverse vennootschappen die deurwaarders- en incassokantoren exploiteren. Enkele participanten wilden uittreden, maar de kredietgevende bank gaf geen toestemming om hen te betalen vanwege de magere solvabiliteit van de organisatie. Op grond van de Participantenovereenkomst was het aangaan van geldleningen een alternatief, maar daarover werden partijen het niet eens. Uiteindelijk ging de inkoop van aandelen en certificaten niet door.

Lees hier de uitspraak van de Accountantskamer uit 2020

Advies van kenniscentrum

Voor de jaarrekening 2016 was de vraag hoe de aanspraken van de uittredende participanten moesten worden verantwoord. Op advies van het Kennis Centrum Accountancy van zijn eigen kantoor nam de RA de aanspraken van de uittredende participanten op als eigen vermogen. Daarmee maakte hij een fout, oordeelde de Accountantskamer in maart 2020. Eerder waren de aanspraken van de uittredende participanten gepresenteerd als een langlopende schuld en daarmee als vreemd vermogen. Nu sprake was van een andere wijze van verwerken van deze aanspraken dan had plaatsgevonden in de vorige jaarrekeningen, was een gedegen onderbouwing voor deze wijziging vereist. En die ontbrak in de e-mail vanuit het Kennis Centrum Accountancy, terwijl de RA nergens anders advies had ingewonnen. Dat kwam hem op een berisping te staan.

Ook rechter oordeelt: vreemd vermogen

De RA wil in hoger beroep van het CBb weten of het daar ook zo over denkt. Dat betrekt ook de jaarrekeningen 2017 in de beoordeling. ‘De aanspraken van de uittredende participanten worden in de geconsolideerde jaarrekening aangemerkt als vreemd vermogen en in de enkelvoudige jaarrekening als eigen vermogen.’ Ook heeft het hof in Amsterdam in 2018 bevolen het besluit tot vaststelling van de jaarrekening 2017 te vernietigen: ‘De rechtspositie van de uittreders in materiële zin is die van een verstrekker van vreemd vermogen’, was het oordeel, dat in 2020 door de Hoge Raad is bekrachtigd.

Niet anders dan bij eerdere jaarrekeningen

Mede met het oog daarop oordeelt nu het CBb net als de Accountantskamer dat de RA wel degelijk tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door de aanspraken van de uittredende deelnemers anders te behandelen: ‘Het opnemen van diezelfde aanspraken in de daaropvolgende jaarrekening van 2016 als agioreserve (eigen vermogen), is een substantiële wijziging, die een duidelijke en inzichtelijke onderbouwing vereist. Van een dergelijke onderbouwing is naar het oordeel van het College geen sprake. Dat de inkoop van de aandelen noch de daarvoor eventueel in de plaats tredende geldlening nog steeds niet tot stand waren gekomen, vormt geen duidelijke en inzichtelijke onderbouwing voor de wijziging. Dit was immers bij de controle van de voorgaande jaarrekeningen niet anders.’ Juist omdat er inmiddels een conflict speelde rond de kwestie had de RA moeten doordringen van het belang van het inzichtelijk maken van de verantwoording van de aanspraken als eigen in plaats van vreemd vermogen.

Dat de classificatie van de aanspraken is besproken met OKB’ers is geen voldoende onderbouwing voor de gekozen weergave. ‘Niet kan worden staande gehouden dat sprake is van een legitiem professioneel verschil van inzicht, waardoor meerdere keuzes mogelijk waren, aangezien niet overtuigend is gemotiveerd waarom dat inzicht ten tijde van de controle van de jaarrekeningen van 2013, 2014 en 2015 kennelijk geheel anders was dan bij de jaarrekening 2016.’ Het CBb merkt nog op dat de overboeking van ruim € 10 miljoen ook van materieel belang is voor andere belanghebbenden bij de jaarrekening van de organisatie. De berisping blijft in stand

CBb, 25 januari 2022