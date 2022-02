PwC volledig over op duurzame vliegtuigbrandstof

PwC Nederland stapt volledig over op Sustainable Aviation Fuel (SAF). Voor alle zakelijke kilometers die medewerkers van PwC vanaf 2022 vliegen, neemt PwC bij partner SkyNRG duurzame vliegtuigbrandstof af. Volgens het accountantskantoor gaat het om een primeur en is PwC daarmee de eerste grote organisatie die deze stap zet. ‘PwC reduceert daarmee de eigen CO 2 -uitstoot en draagt bij aan de toekomst van duurzame kerosine.’

“Dit is de volgende stap in het realiseren van onze net zero ambitie voor 2030” zegt Renate de Lange, lid van de raad van bestuur bij PwC. “Onze mobiliteit is grotendeels verantwoordelijk voor de CO 2 die wij als organisatie uitstoten. We hebben al besloten om post-covid 25 procent minder te vliegen. Maar om ons werk goed te kunnen uitvoeren, komen we soms niet onder vliegreizen uit.” SAF is voor lange vliegafstanden op dit moment de meest duurzame oplossing, meldt PwC. ‘Omdat de uitdaging van het klimaat ons allemaal raakt, zoekt PwC continu naar mogelijkheden om haar net zero ambitie te realiseren. Bijvoorbeeld door het invoeren van een interne CO 2 -beprijzing, het stimuleren van virtueel werken en reizen met de trein en nu de toezegging om voor onze vliegreizen volledig over te gaan op SAF.’

“We zijn verheugd dat PwC, naast haar bestaande lange termijn verbinding aan SAF via ons Board Now programma, zich nu ook heeft gecommitteerd aan een 100% SAF afname voor al hun zakelijke vliegreizen. We hopen dat dit leiderschap andere grote organisaties inspireert vergelijkbare impactvolle beslissingen te maken”, aldus Philippe Lacamp, CEO/COO SkyNRG.

Om de beweging naar SAF te versnellen is het van belang om SAF-rapportages te standaardiseren zodat dit goed in officiële duurzaamheidsrapportages vastgelegd kan worden, zegt De Lange: ”Als je een nieuwe techniek en een nieuw product wilt pushen, is het belangrijk dat ook erkend wordt dat je die duurzame investering doet.”