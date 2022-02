Rotterdamse fracties moeten beter op bonnetjes letten

Voor de tweede keer heeft PwC haar onderzoek naar fractievergoedingen in de gemeente Rotterdam openbaar gemaakt. Hoewel de accountant tevreden is, krijgt een enkele fractie een waarschuwing. Ook een uitgave van 4 euro moet worden verantwoord met een bon.

De fractievergoedingen voor Rotterdamse politieke partijen worden steeds meer gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. De openbaarmaking van de verantwoording van de gelden heeft volgens de gemeente een zuiverende werking. Voor de tweede keer is de controle door accountant PwC openbaar gemaakt.

Zes ton

De Rotterdamse fracties krijgen in totaal zes ton om hun raadswerk te kunnen doen. Het geld is strikt geoormerkt. Het mag bijvoorbeeld niet worden uitgegeven aan politieke campagnes of aan raadsleden. Negentig procent van het bedrag moet worden gebruikt voor salaris voor een fractiemedewerker, telefoonkosten of een abonnement op een krant. De tien procent die vrij besteedbaar is moet nog steeds aan de regeltjes voldoen.

Geen bon

Voor bijna vijftienduizend euro heeft de accountant ‘bevindingen’ gedaan. Een veelvuldig advies aan de verschillende partijen is om ‘onderliggende documentatie zoals facturen en bonnen te bewaren’. Zo kan bij de Partij voor de Dieren een uitgave van vier euro niet gecontroleerd worden omdat ‘die niet onderbouwd kan worden met een bon’. Bij Denk zitten ze er met vijf euro naast om een kloppende boekhouding te kunnen tonen. Lokale partij NIDA kreeg de meeste opmerkingen van PwC. Die partij besteedde bijna 10.000 euro om 100.000 folders te kopen. Bij de accountant ‘rijst de vraag of deze factuur valt onder uitgaven die ten laste van de tegemoetkoming kunnen worden gebracht’. Ook blijkt voormalig voorman Nourdin el Ouali na zijn vertrek uit de lokale politiek op de loonlijst te zijn gezet voor 3000 euro per maand. Volgens fractievoorzitter Bas van Noppen moet zijn partij een paar honderd euro terugbetalen.

Bron: De Telegraaf