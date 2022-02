Pels Rijcken ontkent beschuldigingen over achterhouden fraudeonderzoeken Deloitte

Het OM probeert via de rechter af te dwingen dat Pels Rijcken informatie beschikbaar stelt uit onderzoeken door Deloitte en Van Doorne naar de miljoenenfraude door Frank Oranje, meldt NRC maandag. Volgens de krant zou dat nodig zijn omdat Pels Rijcken niet meewerkt. Zelf ontkent het advocatenkantoor juist stellig dat daar sprake van is.

In september 2020 kwam een grootschalige fraudezaak rond voormalig bestuursvoorzitter Frank Oranje van notaris- en advocatenkantoor Pels Rijcken aan het licht. De kwestie werd in maart vorig jaar voor de buitenwereld bekend. Oranje had zichzelf toen al van het leven beroofd. Inmiddels is duidelijk geworden dat Oranje over een periode van ruim twintig jaar zeker 11 miljoen euro stal van klanten van Pels Rijcken.

Strafrechtelijk onderzoek getemporiseerd

Het OM liet na het bekend worden van de fraudezaak in een verklaring weten dat het eigen strafrechtelijk onderzoek zou worden getemporiseerd in afwachting van bevindingen van Deloitte. Pels Rijcken schakelde namelijk zelf al Deloitte Forensic & Dispute Services in om onderzoek te doen naar de fraude door Oranje. Dat werd in juli vorig jaar afgerond. Ook advocatenkantoor Van Doorne deed onderzoek.

NRC: onderzoeken niet gedeeld

Uit het onderzoek van Deloitte werd onder meer de volledige omvang van de fraude duidelijk, maar de onderliggende stukken zelf zouden met een beroep op het verschoningsrecht niet worden gedeeld met het OM. Dat meldt NRC althans op basis van stukken die openbaar zijn geworden na een Wob-verzoek. Alleen de globale resultaten zouden aan het OM zijn verstrekt, niet de namen van de ruim twintig gedupeerde partijen en details over de wijze waarop Oranje hen bestal. “Voor het strafrechtelijk onderzoek zijn juist de gegevens over die zaken van belang”, citeert de krant uit een mailwisseling van het College van procureurs-generaal en het ministerie. Om de informatie los te krijgen moet het OM naar de rechter. “Dat is een tijdrovende aangelegenheid.” De verzoeken tot openbaarmaking die het OM tot nu toe deed bij de rechter-commissaris werden gehonoreerd. “Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden in deze zaak moest het verschoningsrecht wijken voor de waarheidsvinding”, stelt het OM.

Pels Rijcken: juist volledige medewerking

Pels Rijcken zelf laat in een reactie op het artikel weten dat het kantoor juist volledig meewerkt:

“NRC publiceerde vandaag dat Pels Rijcken zou weigeren de resultaten van het grootschalig fraudeonderzoek met het OM te delen. Dit is onjuist. Pels Rijcken heeft steeds volledige medewerking verleend aan de informatievorderingen van het OM.

Het gaat hier om het onderzoek dat Van Doorne en Deloitte naar de fraude door voormalig notaris Oranje hebben uitgevoerd. Omdat de onderzoeksresultaten geheimhoudersinformatie bevatten, is daarvoor een beslissing van de rechtercommissaris aangewezen.* Pels Rijcken heeft steeds volledige medewerking verleend aan deze procedure en steeds direct volledige uitvoering gegeven aan beslissingen van de rechter-commissaris, zonder aanwending van rechtsmiddelen.

Voor een deel van de informatie heeft de rechter-commissaris beslist dat die vooralsnog niet aan de officier van justitie kon worden verstrekt, nl. voor zover het correspondentie met andere verschoningsgerechtigden betrof. Na de beslissing van de rechter-commissaris heeft de waarnemend notaris nog dezelfde dag laten weten geen gebruik te maken van openstaande bezwaarmogelijkheden. De rechter-commissaris kon de informatie vervolgens meteen aan het OM beschikbaar stellen, voor zover de beslissing dat toeliet. NRC schrijft dus ten onrechte dat Pels Rijcken weigert het fraudeonderzoek met het OM te delen.

Het OM heeft nadien nieuwe vorderingen gedaan, waarbij onder meer om onderliggende onderzoeksstukken is verzocht. In deze stukken is eveneens geheimhoudersinformatie opgenomen. Ook voor die stukken is een toetsing aan de rechter-commissaris gevraagd, waaraan Pels Rijcken volledige medewerking verleent.

Kortom: Pels Rijcken heeft steeds laten weten volledig medewerking te verlenen aan het onderzoek van het OM en heeft die medewerking ook steeds verleend. Dat staat ook in de stukken van het OM die naar aanleiding van een Wob-verzoek van de NRC openbaar zijn gemaakt en waarop NRC zegt zich te baseren. Daarin staat letterlijk:

“Pels Rijcken is zeker bereid alle medewerking te verlenen aan het strafrechtelijk onderzoek, maar kan daarbij niet voorbijgaan aan de geheimhoudingsplicht. Verstrekking van die informatie dient dan plaats te vinden via een toetsingsprocedure door de Rechter-Commissaris, die dan bepaalt welke informatie kan worden vrijgegeven voor het strafrechtelijk onderzoek. Die weg is ook bewandeld m.b.t. eerdere rapportages.” (p. 0152 en 0153 van de gepubliceerde documenten).

Pels Rijcken blijft volledig medewerking verlenen aan het onderzoek van het OM, zoals het dat steeds heeft gedaan. Dat hadden we NRC ook graag laten weten wanneer ze ons hoor en wederhoor hadden geboden. Daarmee had deze feitelijk onjuiste publicatie voorkomen kunnen worden.”

