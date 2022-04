‘Nieuw huurcontract kan toekomstige coronamaatregelen in de weg staan’

Het kabinet wil in de toekomst alleen overheidssteun geven als bedrijven vanwege corona volledig en langdurig moeten sluiten, heeft zorgminister Ernst Kuipers aan de Tweede Kamer geschreven. Voor nieuwe horecagelegenheden brengt dit grote risico’s met zich mee. Daarvoor waarschuwt Boris Cammelbeeck, vastgoedadvocaat en partner bij Stibbe.

Huurkorting

Sinds de coronacrisis zijn veel horecaondernemers die dicht moesten en omzet misten een procedure gestart tegen hun verhuurder, omdat deze weigerde om een huurkorting te geven. “De Hoge Raad oordeelde in december 2021 dat een huurkorting niet op basis van de gebrekenregeling kan worden afgedwongen”, zegt Cammelbeeck. “Wel zou dit kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden indien de huurovereenkomst is aangegaan vóór 15 maart 2020. Voor huurovereenkomsten die gesloten zijn na 15 maart 2020 (na het begin van de intelligente lockdown) is de kans echter klein dat toekomstige coronamaatregelen te kwalificeren zijn als een onvoorziene omstandigheid.”

Nieuwe huurovereenkomsten

Cammelbeeck: “Bij het sluiten van nieuwe huurovereenkomsten doen horecaondernemers, zeker nachthoreca en clubs, er dan ook goed aan een specifieke coronaregeling uit te onderhandelen. Anders is de kans groot dat zij niet alleen bij de overheid, maar ook bij de verhuurder achter het net vissen.”