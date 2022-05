Veel animo voor subsidie elektrische trucks

Bij de afgelopen maandag geopende subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische vrachtauto’s is op de eerste dag voor ruim € 35 miljoen aangevraagd. Het beschikbare budget van € 13,5 miljoen is daarmee direct overtekend, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Verdubbeling schone vrachtwagens

De Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) is bedoeld om de markt voor emissieloze trucks te stimuleren, die geen broeikasgassen, verontreinigende gassen en deeltjes uitstoten. Het aantal binnengekomen aanvragen is hoger dan verwacht, laat de RVO weten. Het lijkt er dan ook op dat de markt er klaar voor is en dat Nederland de doelen voor ‘schone’ vrachtwagens in het Klimaatakkoord kan halen. Met een gemiddeld subsidiebedrag van ongeveer € 70.000 per vrachtwagen kunnen ongeveer 200 vrachtwagens gesubsidieerd worden. Dat levert bijna een verdubbeling op van het aantal schone vrachtwagens dat nu in Nederland rondrijdt.

Alle nieuwe vrachtwagens schoon in 2040

Momenteel rijden er in Nederland ruim 200 volledig elektrische vrachtwagens. Het totale aantal vrachtwagens in Nederland is ongeveer 160.000. Het streven is dat er in 2025 minimaal 1.000 uitstootvrije vrachtwagens rijden. In 2030 16.000. En in 2040 zouden alle nieuwe vrachtwagens schoon moeten zijn.

Meer regelingen

Het wegverkeer veroorzaakt ongeveer 20% van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland. De RVO voert daarom in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meerdere regelingen uit om elektrisch vervoer en transport te stimuleren, voor zowel bedrijven als particulieren. Het doel in het het Klimaatakkoord is dat in 2050 al het wegverkeer in Nederland uitstootvrij is.