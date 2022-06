Van Rij: mediation ingezet bij arbeidsconflict ‘afluisterteam’ FIOD

Er vinden momenteel mediationgesprekken plaats tussen betrokkenen van de FIOD en medewerkers van een specialistisch ‘afluisterteam’, met als doel te onderzoeken of het vertrouwen zodanig kan worden hersteld dat de medewerkers weer in hun eigen functie aan de slag kunnen gaan. Dat antwoordt staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) op Kamervragen van VVD’ers Michon-Derkzen en Idsinga.

Uitspraak rechtbank

De Tweede Kamerleden hadden de staatssecretaris vragen gesteld over de kwestie, nadat de rechtbank in Den Haag vorige maand uitsprak dat het arbeidsconflict bij de FIOD veel te lang duurt. Na acht maanden thuiszitten moet het specialistische opsporingsteam zo snel mogelijk weer op een veilige wijze haar werkzaamheden kunnen hervatten, vond de rechtbank.

Vergoeding voor overwerken

In oktober stuurde de FIOD zeven leden van het team specialistische operaties (TSO) naar huis, nadat er een verschil van mening was ontstaan over vergoedingen voor overwerken. Dat betekent dat er al bijna acht maanden geen heimelijke afluisteroperaties van verdachten van zware, veelal drugsgerelateerde, criminaliteit plaatsvinden door het TSO in woningen, voertuigen en kantoren.

Kamervragen

In antwoord op Kamervragen bevestigt staatssecretaris Van Rij nu onder meer dat de rechter er op heeft gewezen dat het om een onaanvaardbare lange schorsing gaat. Van Rij: ‘Met de medewerkers van het TSO en betrokkenen van de FIOD vinden mediationgesprekken plaats met als doel te onderzoeken of het vertrouwen zodanig kan worden hersteld om tot werkhervatting in de eigen functie over te kunnen gaan. Tot een non-actiefstelling wordt enkel overgegaan, indien sprake is van zwaarwegende omstandigheden. Er is sprake van zwaarwegende omstandigheden vanwege het ontbreken van een onbegrensd vertrouwen tussen het team en de leidinggevenden, die de bijzondere aard van de werkzaamheden vereist.’ Er is geen sprake van hindering van de voortgang van lopende onderzoeken, laat Van Rij weten. ‘De werkzaamheden zijn doorgegaan en tijdelijk door anderen binnen en (met behulp van politie en Douane) buiten de FIOD overgenomen.’

Gevraagd naar hoe er wordt voorkomen dat dit soort situaties zich in de toekomst opnieuw voordoen komt de staatssecretaris met een weinig doortastend antwoord: ‘De ontstane problematiek rond het TSO betreft een unieke situatie. Om herhaling te voorkomen zal de FIOD nadere helderheid verschaffen over specifieke procedures en richtlijnen die in bijzondere werkprocessen van toepassing zijn. Daarnaast is er binnen de FIOD doorlopend aandacht voor onderwerpen als de werksfeer en cultuur. De FIOD volgt de reguliere cyclus van personeelsgesprekken en het medewerkersonderzoek en programma’s van de Belastingdienst zoals leiderschap en cultuur.’

Antwoorden op Kamervragen over duur schorsing speciale eenheid FIOD