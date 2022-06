‘Ook nieuwe box 3-heffing heeft nadelen, vermogensbelasting eenvoudiger’

De vermogensaanwasbelasting die het kabinet per 2025 hoopt in te voeren heeft voor- en nadelen. Deskundigen oordelen verschillend over de nieuwe heffing. Dat blijkt uit een rondgang van het FD. Aanstaande woensdag debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Marnix van Rij over een nieuwe belasting op sparen en beleggen.

Met het huidige voorstel kiest het kabinet voor een belasting op inkomen uit spaargeld en beleggingen, in plaats van op het vermogen zelf. Dat laatste heeft als voordeel dat het relatief eenvoudig is. Bij een vermogensinkomstenbelasting zijn er ook meer mogelijkheden op ontwijking.

Vermogensinkomstenbelasting

Een vermogensinkomstenbelasting is er in twee soorten: de vermogenswinstbelasting (VWB) en de vermogensaanwasbelasting (VAB). Het kabinet kiest voor het laatste. Beide methodes hebben nadelen. Zo moet bij de winstbelasting een meerjarige administratie worden bijgehouden en bij de aanwasbelasting komt een verliesverrekening kijken. Ook hebben belastingbetalers niet altijd voldoende liquiditeit om de VAB te betalen, vooral bij vastgoedbeleggingen.

Bron: FD