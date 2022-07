Overduin: ‘Box 3 had nooit zo’n groot probleem mogen worden’

Elsevier interviewt Cor Overduin (59). De ­belastingadviseur bij Grant Thornton voert sinds maart 2014 met de Bond voor Belastingbetalers procedures over box 3. Op 24 december 2021 kregen zij gelijk bij de Hoge Raad.

Kerstarrest

Box 3, de belasting op vermogen, is in strijd met het eigendomsrecht, zo oordeelde de Hoge Raad, en met het discriminatieverbod in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Veel spaarders krijgen belastinggeld terug. In totaal gaat het mogelijk om zo’n 11 miljard euro. Overduin is er dubbel over, zegt hij in Elsevier: ‘Aan de ene kant denk ik: wat is er in de laatste jaren toch vreselijk te veel onterecht belasting geheven. Aan de andere kant is het op deze manier opeens een heel groot probleem geworden, wat het natuurlijk nooit had mogen zijn. Ik ben blij dat het is gelukt om bij de Hoge Raad oog voor de burger te krijgen, omdat deze box 3-belasting gewoon oneerlijk is. Maar dat daar een zodanig prijskaartje aan hangt, dat is wel heftig.’

Gebakken peren

‘Box 3 klopt al heel lang niet’, aldus Overduin. ‘Maar je ziet dat de politiek zo verslaafd is aan die opbrengst van 4 miljard euro per jaar, dat men daarbij heel veel zaken voor lief heeft genomen. Met enorme budgettaire risico’s. En nu zitten ze met de gebakken peren – in hoofdletters.’ De fiscalist verwijst naar de 11 miljard die het Rijk mogelijk moet compenseren. En daar kan volgens Overduin nog 6 a 7 miljard bijkomen, omdat er nog zaken lopen.

Discriminatie

De tegenstanders van de Box-3 heffing hebben met succes een beroep gedaan op het discriminatieverbod in het Mensenrechtenverdrag. Voor veel mensen schuurt het dat dit verbod nu wordt gebruikt voor ‘mensen met tonnen op de bank’. Overduin: ‘Degenen die dat zeggen, zijn duidelijk niet aangesloten op de fiscale discussies, en op de manier waarop men binnen het fiscale ook met dit soort beginselen omgaat. Want daarin kun je ook discrimineren. Als jij 1 miljoen hebt en ik 1 miljoen, en ik maak geen rendement op mijn spaargeld en jij bent de succesvolle cryptobelegger, dan betalen jij en ik allebei evenveel box 3-belasting. Dat discrimineert. Want het gaat om een inkomstenbelasting, een belasting naar draagkracht. En dan is het heel vreemd dat iemand die min 0,5 procent haalt, evenveel belasting betaalt als iemand die 400 procent rendement maakt.’

