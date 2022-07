SRA reageert op NBA-handreiking Continuïteit

SRA heeft gereageerd op de NBA-consultatie Concept-Handreiking Rapporteren over continuïteit in de controleverklaring. Volgens de SRA moet nog duidelijker worden wat de plichten van accountant en bestuur zijn.

In de handreiking geeft de NBA nadere uitleg aan accountants met betrekking tot de sectie ‘Controleaanpak continuïteit’ in de controleverklaring. Ter verduidelijking van Standaard 700 zijn in de handreiking drie scenario’s uitgewerkt (van ‘niets aan de hand’ tot ‘serieuze zorgen’) en in relatie tot de relevante onderdelen uit Standaard 570 (Continuïteit) toegelicht. De handreiking gaat onder meer in op de verantwoordelijkheden van de accountant en het bestuur ten aanzien van verslaggeving en rapportering. Ook bevat de handreiking voorbeeldteksten voor de sectie ‘Controleaanpak continuïteit.

Scenario 1

SRA (waarbij 73% van alle vergunninghouders is aangesloten) vindt allereerst dat er een vierde scenario is: na ‘serieuze zorgen’ is dat de situatie van ‘discontinuïteit’. Bij scenario 1 (‘niets aan de hand’) geeft de handreiking van de NBA de optie om in verkorte vorm te rapporteren. Maar de SRA denkt dat dit mogelijk verwarrend is voor gebruikers: waarom zou je iets schrijven over de continuïteit als er niets aan de hand is? ‘Less is more’ in dit geval: als teksten geen toegevoegde waarde hebben, laat ze dan weg, aldus de SRA. De accountant moet in elk geval de keuze hebben hiervoor te kiezen.

Scenario 3

Bij het derde scenario (‘serieuze zorgen’) is SRA juist tegen de ‘keuzemogelijkheid’ die de handreiking accountants de facto biedt. De NBA gaat immers niet verder dan te stellen dat het ‘de voorkeur’ verdient een geïntegreerde sectie ‘Onzekerheid van materieel belang omtrent de continuïteit’ op te nemen in plaats van een aanvullende paragraaf ‘Controleaanpak continuïteit’, aangezien het onderwerp continuïteit dan in twee verschillende secties op twee los van elkaar staande plekken in de controleverklaring wordt geadresseerd. De SRA pleit ervoor deze aanbeveling (of keuze) om te zetten in een verplichting: ‘geen keuzevrijheid, omdat dit verwarrend is voor de gebruikers’.

Wettelijk kader

Andere punten van de SRA zijn dat het wettelijke kader, ergo BW2 titel 9 dient te worden aangepast en dat de RJ minimaal in een uiting (maar graag verder dan dat), de richtlijnen hiermede in overeenstemming brengt. Of andersom, dat de voorgestelde wijzigingen in overeenstemming worden gebracht met de (nog aan te passen) richtlijn. Dit geldt men name voor situaties wanneer het bestuur niet die informatie in de jaarrekening of in het bestuursverslag wil opnemen, die de accountant wel als noodzakelijk beschouwt om tot een getrouwe weergave hiervan te komen.

Guidance

Onder paragraaf 1.3 van de Handreiking wordt ingegaan op de rapportering bij een oordeelonthouding: De sectie ‘Controleaanpak continuïteit’ wordt dan niet opgenomen. SRA pleit ervoor dat de NBA voor deze situatie meer guidance verstrekt. Bovendien is SRA er voorstander van om ook bij oordeelonthoudingen een (aangepaste) tekst overeenkomstig 29A/A41A in de sectie ‘Controleaanpak Continuïteit’ van de controleverklaring op te nemen. SRA staat voorts niet achter het onderscheid dat in NV COS 700 wordt gemaakt tussen opdrachten verricht in het wettelijk domein en vrijwillige controleopdrachten.

SRA verzoekt de NBA om meer guidance te geven in situaties waarbij de gecontroleerde entiteit geen risicoanalyse heeft opgemaakt c.q. geen continuïteitsrisico’s heeft geïdentificeerd. Hiermee wordt de accountant in het controleplichtige mkb nog wel eens geconfronteerd. Er dient meer guidance te komen welke werkzaamheden de accountant dan zelf kan doen (in het mkb zijn deze analyses immers niet altijd aanwezig), op zo’n wijze dat nog wel aan de ViO wordt voldaan.

Lees hier de volledige reactie van SRA.