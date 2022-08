Vooral webwinkels trekken de stekker eruit

In het eerste halfjaar van 2022 zijn 76.000 bedrijven opgeheven, het hoogste aantal sinds het CBS in 2007 begon met bijhouden wie zijn bedrijf opdoekt. Webwinkels worden het meest opgedoekt. Het aantal faillissementen blijft op een historisch laag niveau.

In de eerste helft van vorig jaar stopten er nog 52.000 bedrijven mee. In 2019, voor het uitbreken van de coronacrisis, stond de teller na de eerste zes maanden op 67.000. Het cijfer van dit jaar is vergelijkbaar met het jaar 2012, toen eveneens meer dan 70.000 ondernemingen zelf de deuren sloten. Traditioneel is het overgrote deel van de stoppers een bedrijf met 1 werkzame persoon; in de eerste helft van dit jaar ging het om 63.835 bedrijven (84 procent). Er werden 12.165 bedrijven met twee of meer werkzame personen opgeheven. Dat aantal is zowel bij de eenmansbedrijven als bij de grotere ondernemingen meer dan de helft hoger dan een jaar geleden.

Overigens is ook het aantal actieve bedrijven jaar na jaar gestegen, zodat het aantal opheffingen relatief gezien minder sterk stijgt. Het aandeel opgeheven bedrijven in het totaal aantal bedrijven was in het eerste halfjaar met 3,6 procent bijvoorbeeld even hoog als in 2020. In 2021 was het aandeel met 2,7 procent iets lager.

Webwinkels en holdings koplopers

Vooral het aantal opgeheven webwinkels is toegenomen: met 54 procent tot 6.785. Het gaat met name om webwinkels in kleding (bijna 1.700), huis- en tuinartikelen (1.185) en een algemeen assortiment (1.180). Ook gaven fors meer organisatieadviesbureaus (ruim 5.000, plus 37 procent) en financiële holdings (ruim 3.000, plus 100 procent) er de brui aan. Het aantal opgeheven financiële holdings verdubbelde zelfs, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In de horeca werden 1.160 restaurants opgeheven. Driekwart van de opgeheven bedrijven in het eerste halfjaar van 2022 was nog geen tien jaar actief. Ruim een derde van de opgeheven bedrijven was drie jaar of korter actief.

Hoeveel bedrijven gestopt zijn die coronasteun hebben gekregen, is niet bekend. In 2021 meldde het CBS nog dat in het eerste pandemiejaar 13.000 bedrijven waren gestopt die gebruik hadden gemaakt van een of meer steunmaatregelen.

Faillissementen

Het aantal faillissementen is in de eerste helft van 2022 licht toegenomen, maar staat met 961 bedrijven, instellingen en eenmanszaken nog altijd op een laag niveau. Het aandeel eenmanszaken daalt: tot en met juni was 14 procent van de failliet verklaarde bedrijven een eenmanszaak, vorig jaar was dat 17 procent. Het gevolg ervan is dat er meer werknemers betrokken waren bij een faillissement. In de eerste zes maanden kregen bijna 5.000 mensen te maken met een omvallende werkgever; gemiddeld zijn er vijf werkzame personen per bedrijf dat failliet ging. In het eerste halfjaar van 2021 was dat nog vier werkzame personen.

Bron: CBS