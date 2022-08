Opa van accountant (en ex-wielerprof) Daan Luijkx reed in Vuelta

De Vuelta is in Nederland. De opa van accountant Daan Luijkx blijkt de eerste Nederlander die ooit aan deze Spaanse wielerkoers deelnam. Ook Luijkx zelf kon aardig fietsen, maar hij koos al snel voor de cijfertjes.

Vanaf donderdagavond raast het peloton drie dagen door Nederland, alvorens naar Spanje te vliegen. Iemand die deze koers met speciale gevoelens zal volgen is de 56-jarige accountant Daan Luijkx, een van de oprichters van H&L Accountants uit Etten-Leur. Hij leerde pas na de dood van zijn grootvader, Marijn Valentijn, dat deze stille opa in 1935, als eerste Nederlander, de Vuelta had gereden. De toen bijna 35-jarige coureur werd tiende. Luijkx had nooit veel geweten van de wielerloopbaan van zijn grootvader. Hij kende hem vooral als kolenhandelaar en benzinepomphouder uit St Willebrord, vertelt de accountant aan dagblad BN/De Stem.

Laatbloeier

Het levensverhaal van Marijn Valentijn, alias ‘Vent van de Bok’, is opgetekend door gemeentearchivaris Ad Schrauwen. Hierdoor weten we dat de Brabander, geboren in 1900, pas op zijn 26e professioneel wielrenner werd. Hoogtepunten in zijn carrière waren twee nationale titels, brons op het WK en dus de tiende plek in de Ronde van Spanje. Hij was weinig vleiend over de omstandigheden op het Iberische schiereiland: slechte wegen en slecht eten. In Barcelona werd Valentijn na de etappe op weg naar zijn hotel nog aangereden door een motor. Aan die andere beroemde wielerkoers, de Tour de France, deed Valentijn nooit mee.

Profcarrière

Zijn kleinzoon Daan bleek ook over wielertalent te beschikken. ‘Bij de juniordriedaagse van Axel kwam opa kijken’, aldus Luijkx in BN/De Stem. ‘Ik won de tijdrit, werd tweede in de klassieker. ‘Toch kunde wel wa’, oordeelde hij. Voor mij een groot compliment.’ Na zijn deelname aan het WK junioren in 1984 wist Luijkx zich bij de amateurs in de picture te rijden. Dit leverde hem in 1987 een profcontract op bij S.E.F.B waar hij onder meer ploeggenoot was van Johan Bruyneel. In 1989 maakte Luijkx de overstap naar TVM. Voor de ploeg van Cees Priem reed Luijkx onder meer de Ronde van Italië aan de zijde van Phil Anderson en Johan van der Velde. De toen 24-jarige Luijkx eindigde die Giro als 76e.

HEAO

Na zijn korte profcarrière ging Luijkx aan de slag als vertegenwoordiger in de fietsbranche. Tegelijkertijd studeerde hij bedrijfseconomie aan de HEAO in Breda (1994-1998). Ondertussen was hij gaan werken bij Ernst & Young. Aan de HEAO rondde hij drie studies af, behaalde hij een master bedrijfseconomie aan de Erasmus universiteit (1999) en werd accountant. In januari 2000 richtte hij met anderen zijn eigen kantoor op.

Ploegmanager

Het wielerhart bleef echter kloppen. Van 2009 tot en met 2013 was Luijkx eigenaar van STL-Pro Cycling bv/Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team. Meteen in dat eerste jaar reed de tourmanager rond in (uitgerekend) de Vuelta. Een jaar later zag hij hoe zijn populaire renner Johnny Hoogendijk tijdens de Tour de France finaal in het prikkeldraad werd gereden. Met Vacansoleil nam Luijkx deel aan alle belangrijke wielerkoersen, totdat de hoofdsponsor zich in 2013 terugtrok en de ploeg ophield te bestaan.

Eerbetoon

Als eerbetoon aan Marijn Valentijn rijden de renners zondag in de derde etappe Breda-Breda langs diens oude huis aan de Kaaistraat. Daan Luijkx zal er niet bij zijn. Hij is dan op vakantie in…. Spanje.