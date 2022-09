PwC start samenwerking met specialist in duurzaamheidsadvies

PwC is een samenwerking gestart met Metabolic, een adviesbureau dat organisaties via software helpt hun processen te verduurzamen.

Beide partijen noemen zich koploper op het gebied van ESG (Environmental, Social en Governance). Ze gaan samenwerken om de duurzaamheidsambities van klanten en de eigen organisaties sneller te realiseren. ‘Zo worden duurzaamheidsplannen van klanten vertaald naar concrete acties en wordt er geadviseerd over het rapporteren van niet-financiële informatie.’

Verankeren in de strategie

Viviana Voorwald, ESG Lead bij PwC Nederland: ‘Om succesvol te blijven in een duurzame toekomst is het belangrijk dat organisaties ESG verankeren in de strategie en activiteiten. De economie moet een transitie doormaken om fundamenteel duurzaam te worden. PwC en Metabolic zijn hierin een goede match om daarbij te adviseren.’ PwC focust op ESG-strategie, transformatie, regelgeving, belasting en rapportage, Metabolic helpt organisaties met data-analyse, richtlijnen om impact in kaart te brengen en onafhankelijk onderzoek. ‘Door gebruik te maken van doorontwikkelde software is Metabolic in staat om een belangrijk onderdeel van het ESG-strategieproces te automatiseren. Het gebruik van software om actiegerichte inzichten te bieden wordt steeds belangrijker in het strategie- en rapportageproces. De samenwerking combineert de expertise van PwC met de specifieke kennis en software van Metabolic op het gebied van biodiversiteit, duurzame waardeketens en initiatieven om klimaatverandering tegen te gaan.’

Volgens Eva Gladek, oprichter en CEO van Metabolic, kan de samenwerking de transitie naar een duurzame economie versnellen. ‘PwC heeft recent zelf een interne transformatie doorgaan met The New Equation. Samen met PwC kunnen we beleidsmakers begeleiden en met concrete projecten ambitieuze ideeën tot leven brengen.’