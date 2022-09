Aantal faillissementen onveranderd laag

In augustus is één bedrijf meer failliet verklaard dan in juli, meldt het CBS. Daarmee blijft het aantal faillissementen uitzonderlijk laag, vergeleken met de periode voor corona.

Afgelopen maand werd het faillissement uitgesproken over 170 bedrijven en instellingen, inclusief eenmanszaken. In de handel groeide het aantal omgevallen bedrijven wel fors, tot 46. Dat zijn er 24 meer dan in juli. In de specialistische zakelijke dienstverlening, waartoe de accountancy behoort, daalde het aantal faillissementen met vijf tot 14. Overigens viel juist in augustus voor het eerst in lange tijd weer een faillissement van een accountantskantoor te melden: Brust.nl uit Veendam. Eigenaar Marcel Brust hoopt op een doorstart.

In de iets bredere categorie ‘Accountancy, administratie en dergelijke’ vielen volgens het CBS afgelopen maand twee faillissementen. De drie maanden ervoor was dat er telkens één.

Bron: CBS