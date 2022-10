‘EY liet witwassen en belastingontduiking toe bij dubieuze fintech’

EY heeft het Zwitserse fintechbedrijf Leonteq geholpen om belasting te ontduiken en geld wit te wassen, zo beweren twee klokkenluiders tegenover de Financial Times. Onderzoek naar verdachte transacties leverde volgens het big four-bedrijf geen aanleiding voor nadere actie op.

Leonteq specialiseert zich in ingewikkelde gestructureerde investeringsproducten en zou voor een Franse coöperatie een soortgelijke onderneming hebben opgezet op de Britse Maagdeneilanden. In maart 2021 kocht het Franse opleidingsbedrijf ID Formation voor € 750.000 aan obligaties gerelateerd aan de aandelenkoersen van telecomgroep Orange en staalproducent ArcelorMittal, uitgegeven door Leonteq. Die deal was geregeld door de effectenmakelaar i-Kapital, maar die kreeg er geen commissie voor. Wel kreeg het aan Leonteq gelieerde Ladoga Capital, het bedrijf op de Maagdeneilanden, € 120.000 uitgekeerd

Oogje toegeknepen?

Van die geldstromen staat niets zwart op wit. Volgens een klokkenluider was informeel communiceren – intern en extern – via bijvoorbeeld WhatsApp bij Leonteq de gewoonte en werd daar lacherig over gedaan. Wel vroeg iemand zich vorig jaar af of de vreemde transacties met ID Formation niet worden gemeld aan de Franse Fiod-tegenhanger. EY werd gevraagd onderzoek te doen en signaleerde in het rapport weliswaar tekortkomingen bij de interne controles, maar stelde dat er geen aanwijzingen zijn die beschuldigingen van witwassen of belastingontduiking rechtvaardigen. ‘Een oogje toeknijpen bij mogelijk witwassen betekent medeplichtig worden’, aldus een van de klokkenluiders. Ladoga Capital blijkt inmiddels in augustus te zijn geliquideerd.

Bron: FT.com